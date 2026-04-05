F-15E abattu en Iran : le second pilote sauvé par les forces spéciales après 36h de traque

Les forces spéciales américaines ont secouru samedi le second membre d’équipage du F-15E Strike Eagle abattu vendredi au-dessus du sud-ouest de l’Iran, mettant fin à plus de 36 heures d’opérations de recherche en territoire ennemi. Trois responsables américains ont confirmé l’information à Axios, tandis que Fox News rapportait de son côté la même issue, citant deux hauts responsables et plusieurs sources régionales.

L’officier des systèmes d’armes (WSO), dont l’identité n’a pas été communiquée, avait établi un contact radio chiffré avec les forces américaines peu après son éjection vendredi, selon deux sources citées par Axios. Le pilote, lui, avait été récupéré dès vendredi par deux hélicoptères militaires américains, dans une opération au cours de laquelle l’un des appareils avait essuyé des tirs d’armes légères, blessant plusieurs membres d’équipage.

Une unité commando engagée sous couverture aérienne intensive

L’extraction du WSO a mobilisé samedi une unité commando spécialisée, appuyée par un dispositif de couverture aérienne massif, selon un responsable américain cité par Axios. Les forces américaines ont déclenché « un tir nourri intense » avant de quitter le territoire iranien. L’ensemble du personnel est désormais hors d’Iran.

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Les deux aviateurs avaient éjecté après que le F-15E, appartenant au 494e escadron de chasse basé à RAF Lakenheath au Royaume-Uni, a été abattu par les forces des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Téhéran avait aussitôt lancé ses propres recherches, les médias d’État iraniens appelant la population civile à signaler toute présence de militaires américains, promesse de récompense à l’appui.

L’A-10 et les Black Hawk également touchés

L’opération de sauvetage avait mobilisé des moyens considérables dès vendredi. Un A-10 Thunderbolt, engagé en soutien de la mission, avait été touché par des tirs iraniens avant de rejoindre l’espace aérien koweïtien, où son pilote avait éjecté et été récupéré sain et sauf. Deux hélicoptères Black Hawk participant aux recherches avaient également subi des dégâts mais avaient regagné leur base.

Il s’agit du premier avion de combat américain abattu par des tirs ennemis depuis l’invasion de l’Irak en 2003, selon Military.com. Le Pentagone et le commandement central américain (CENTCOM) n’ont pas encore communiqué officiellement sur le bilan complet de l’opération.