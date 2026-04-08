Face au Bayern, Mbappé sauve l'honneur du Real mais doit encore convaincre

Kylian Mbappé a inscrit le seul but madrilène lors de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich (1-2), mardi 7 avril au stade Santiago Bernabéu, en quart de finale aller de la Ligue des champions UEFA. Le club allemand, leader de la Bundesliga, repart à Munich avec un avantage d’un but à défendre lors du match retour, fixé au mercredi 15 avril à l’Allianz Arena.

Le capitaine de l’équipe de France a réduit le score à la 74e minute, reprenant à bout portant un centre rasant de Trent Alexander-Arnold au second poteau. Ce 14e but en Ligue des champions cette saison le place à trois réalisations du record historique établi par Cristiano Ronaldo sur une seule édition de la compétition. Le geste était attendu : Mbappé devait répondre sur le terrain après une séquence difficile qui avait agité toute la presse ibérique.

Un retour de blessure sous haute pression

Absent pendant plus d’un mois en raison d’une entorse au genou gauche diagnostiquée par le Real Madrid, Mbappé avait connu un retour chahuté. Sa première titularisation après convalescence, le 5 avril à Majorque — défaite 1-2 —, s’était soldée par un match sans but malgré trois occasions franches. Le chroniqueur Tomás Roncero, sur la radio Cadena SER, avait résumé le malaise : « Je ne le vois pas se rebeller. » Le présentateur Josep Pedrerol, sur le plateau d’El Chiringuito, avait demandé à l’entraîneur Álvaro Arbeloa de recadrer son attaquant sur son implication défensive.

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Des critiques apaisées, des doutes non dissipés

Face au Bayern, Mbappé a sollicité Manuel Neuer à plusieurs reprises — à la 16e, 29e et 66e minute — sans trouver la faille, le gardien allemand de 40 ans livrant un match de très haut niveau. Sur Cadena SER, le journaliste Antonio Romero a concédé que Mbappé avait « porté l’équipe sur ses épaules », tandis que Marca a demandé de ne pas « alimenter le débat stérile » autour du Français. Des sifflets ont été entendus dans les travées du Bernabéu avant le but du numéro 10, selon plusieurs médias espagnols.

Arbeloa a affiché sa confiance à l’issue du match : « On est bien vivants. » Le Real Madrid devra s’imposer à l’Allianz Arena le 15 avril pour accéder aux demi-finales, sans Aurélien Tchouaméni, suspendu après avoir reçu un avertissement lors du match aller.