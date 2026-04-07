Football : les cinq meilleurs clubs du monde en 2026 selon Opta

Opta, plateforme mondiale spécialisée dans l’analyse des équipes de football, a actualisé mardi 7 avril, son classement de puissance des clubs. Ce système évalue la capacité de plus de 10 000 équipes masculines nationales sur une échelle de 0 à 100, où 0 représente l’équipe la moins bien classée et 100 la meilleure du monde. La dernière mise à jour révèle une hiérarchie dominée par trois géants européens en pleine confiance avant les quarts de finale de la Ligue des champions.

Arsenal occupe le sommet du classement avec une note de 100 points. Les Gunners ont traversé la phase de ligue sans défaite, marquant 26 buts pour seulement 5 encaissés, soit la meilleure défense du tournoi. Arsenal a éliminé le Bayer Leverkusen 3-1 sur l’ensemble des deux rencontres de huitièmes de finale, avant d’affronter le Sporting Lisbonne aux portes des demi-finales. Malgré cette régularité impressionnante, Mikel Arteta a vu son équipe trébucher sur le plan intérieur : défaite en finale de Carabao Cup contre Manchester City et élimination surprise en FA Cup face à Southampton.

Kompany redynamise le Bayern Munich

Le Bayern Munich suit immédiatement avec 99 points. Vincent Kompany a restauré la domination bavaroise en Bundesliga après une saison 2024-2025 perturbée. Le Bayern est devenu la première équipe des cinq grands championnats à atteindre les 100 buts après 28 journées de championnat, un record qui n’avait été égalé qu’à deux reprises dans l’histoire du club. Cet effectif densifié affiche une solidité remarquable : une seule défaite en championnat et deux revers toutes compétitions confondues. Les Bavarois se présentent au Santiago Bernabéu pour une confrontation de prestige contre le Real Madrid.

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Barcelone en maîtrise en Espagne

Barcelone, avec 98 points, domine La Liga d’une main de maître. Hansi Flick a installé les Blaugrana en tête avec sept points d’avance sur le Real Madrid. Le succès domestique contraste avec une certaine fragilité à l’extérieur en Ligue des champions, où le club catalan n’a remporté que 50 % de ses matchs hors Camp Nou. Les absences de Frenkie de Jong et Marc Bernal compliquent la préparation du quart face à l’Atlético Madrid, mais Robert Lewandowski retrouvera une place de titulaire pour les rendez-vous décisifs.

Manchester City figure à la quatrième place avec 96,7 points. L’équipe de Pep Guardiola a livré des prestations inégales : des éclairs de génie ponctuées de contreperformances. Eliminés par le Bayern en quarts, les Citizens n’ont pas su maintenir leur constance habituelle en Premier League et en Europe.

PSG en quête de confirmation européenne

Le Paris Saint-Germain complète le top 5 avec 96,1 points, fort de son statut de champion d’Europe en titre. Après une victoire 5-2 contre Chelsea à domicile en huitièmes, le club parisien a investi 200 millions d’euros cet hiver pour renforcer son effectif. Paris affrontera Liverpool en quarts de finale, un club amputé de plusieurs cadres en raison de blessures. Luis Enrique devra cependant gérer un calendrier infernal en avril, avec potentiellement huit matchs à disputer en un mois.

Le classement Opta des cinq meilleures équipes mondiales en 2026