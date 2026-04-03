Fortunes : les 10 sportifs les mieux payés de tous les temps

Le 1er avril 2026, Sportico a publié un classement mesurant les revenus cumulés des athlètes les plus rémunérés de l’histoire du sport. Ce palmarès révèle que les plus grandes fortunes sportives dépassent largement les frontières nationales et les disciplines, avec certaines individualités dépassant les 4 milliards de dollars en revenus cumulés. Les dix premières fortunes du sport ont accumulé des revenus dépassant les 19 milliards de dollars en valeur ajustée à l’inflation.

Jordan continue sa domination commerciale trois décennies après son départ

Michael Jordan occupe la première place du classement de Sportico, avec 4,5 milliards de dollars en dollars constants, soit 3,28 milliards sans ajustement. Le basketteur a généré 275 millions de dollars en 2025, principalement grâce à son partenariat Nike depuis 1984. Cette licence demeure la source principale de ses revenus annuels, dépassant de loin tout autre athlète actif ou retraité. Jordan demeure le plus haut rémunéré annuellement de tout athlète, actif ou retraité, 23 ans après sa retraite de la NBA.

Au-delà de la marque Air Jordan, l’ancien pivot des Chicago Bulls a constitué un portefeuille d’investissements diversifiés. Il détient des participations dans DraftKings, Sportradar et Cincoro Tequila, maintenait une participation au sein des Charlotte Hornets avant d’en vendre le contrôle en 2023 à une valuation de 3 milliards de dollars. Depuis 2023, Jordan s’est engagé dans la propriété de 23XI Racing en NASCAR, où l’écurie affiche des performances remarquables avec le pilote Tyler Reddick.

Publicité

Tiger Woods et Cristiano Ronaldo au cœur de la rivalité pour les revenus maximaux

Tiger Woods est classé deuxième avec 2,88 milliards de dollars ajustés, suivi de Cristiano Ronaldo avec 2,52 milliards. Le footballeur portugais représente le seul athlète actif du top trois, ayant généré 260 millions de dollars en 2025 à travers son salaire à Al-Nassr et ses contrats. Ronaldo a prolongé son contrat avec le club saoudien jusqu’en 2026 pour un salaire pouvant dépasser les 200 millions d’euros annuels, chiffre susceptible d’augmenter selon les revenus commerciaux.

LeBron James et Lionel Messi arrivent respectivement aux quatrième et cinquième rangs avec 2,03 milliards et 1,99 milliard de dollars. Arnold Palmer, disparu en 2016, conserve une trajectoire financière remarquable avec 1,85 milliard de dollars, reflétant l’héritage durable du joueur qualifié de « King » pour sa révolution du golf à l’ère télévisée. Palmer a été parmi les trois grands du golf avec Jack Nicklaus et Gary Player à catapulter le sport dans l’ère moderne entre la fin des années 1950 et le début des années 1980.

Jack Nicklaus complète cette domination du golf avec 1,83 milliard, soit trois joueurs de golf parmi les six premiers du classement global. David Beckham (1,68 Md$), Roger Federer (1,67 Md$) et Floyd Mayweather (1,57 Md$) ferment le top dix.

L’hégémonie des revenus externes à la compétition

Les données publiées par Sportico établissent clairement que les gains les plus importants proviennent de sources externes à l’activité sportive : contrats d’ambassadeur, droits à l’image, participations dans des entreprises et acquisitions immobilières structurent les revenus cumulés de ces athlètes. Beckham a signé un partenariat de cinq ans avec Bank of America en novembre pour servir d’ambassadeur aux programmes sportifs mondiaux de la banque.

Le football, le golf et le basketball dominent numériquement ce palmarès, disciplines ayant généralement produit les flux commerciaux les plus massifs au cours des six dernières décennies. Parmi les 50 athlètes les plus rémunérés de tous les temps, 13 sont ou ont été joueurs de la NBA, le sport le plus représenté, tandis que Serena Williams demeure la seule femme du classement.

Le classement des dix sportifs les plus rémunérés de l’histoire