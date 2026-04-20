France : à peine élu, Bally Bagayoko aussi populaire que Sarkozy selon l'IFOP

Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko fait une entrée remarquée dans le classement mensuel des personnalités politiques préférées des Français, publié ce lundi 20 avril par l’IFOP–Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Élu à la tête de la deuxième ville la plus peuplée d’Île-de-France il y a à peine un mois, il recueille 36 % de bonnes opinions, soit le même score que l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy.

Un début sans précédent dans le classement

Bagayoko intègre directement le classement à la 22e place, sans y avoir jamais figuré auparavant. Il devance Rachida Dati, Laurent Wauquiez et Raphaël Glucksmann. Sarkozy, classé 21e avec le même pourcentage, accuse une chute de sept points par rapport au mois précédent, sa plus forte baisse depuis plusieurs mois.

L’enquête a été réalisée les 15 et 16 avril auprès de 1 003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Publicité

Une notoriété construite en quelques semaines

Bagayoko a été officiellement installé dans ses fonctions le 21 mars 2026, à l’issue d’une victoire dès le premier tour des élections municipales à la tête d’une liste d’union LFI–PCF. Il avait obtenu plus de 50 % des suffrages, un résultat qu’il avait qualifié de « coup K.-O. » le soir du scrutin.

Ses prises de position publiques dans les semaines suivantes — sur le désarmement progressif de la police municipale et l’ambition de faire de Saint-Denis un modèle pour la gauche à la présidentielle — ont contribué à lui bâtir une audience nationale rapide.

En tête du tableau ce mois-ci, Michel-Édouard Leclerc conserve pour la troisième fois consécutive la première place avec 51 % de bonnes opinions, devant Dominique de Villepin (50 %) et Jean-Louis Borloo (47 %).

Le prochain tableau de bord des personnalités IFOP-Fiducial sera publié en mai 2026.

Classement IFOP — Top 25 (avril 2026)