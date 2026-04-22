France : le maire Nicolas Naudet triple son indemnité à peine élu

Le 2 avril 2026, lors du premier conseil municipal suivant son élection, Nicolas Naudet, nouveau maire de Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d’Oise, a soumis au vote une délibération portant son indemnité de fonction de 1 506 € à 4 110 € bruts mensuels, soit une hausse de 173 %. La mesure a été adoptée par le conseil municipal.

Selon le média local LeSoiseen.info, qui a révélé l’affaire, Naudet n’avait jamais mentionné dans son programme électoral de 48 pages une quelconque revalorisation de ses indemnités, ni l’intention de cesser son activité salariée parallèle. La même délibération a également relevé l’enveloppe globale mensuelle consacrée aux indemnités des élus, passant de 14 300 € à 15 240 €. Les adjoints ont quant à eux vu leur indemnité progresser de 14,2 %.

Une hausse légale encadrée par une loi de décembre 2025

La décision s’appuie sur la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, qui a revalorisé les taux maximaux d’indemnités applicables aux maires des communes de moins de 20 000 habitants. Conformément au Code général des collectivités territoriales, l’indemnité de fonction est calculée en appliquant un taux à l’indice brut terminal mensuel de la fonction publique, fixé à 4 110,52 € au 1er janvier 2024. Le montant voté par Naudet correspond au plafond légal autorisé pour une commune de la taille de Soisy-sous-Montmorency, qui compte environ 18 000 habitants. La loi prévoit que ce taux maximal s’applique automatiquement, sauf délibération contraire du conseil municipal.

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L’opposition dénonce un signal négatif en début de mandat

La décision suscite la contestation au sein du conseil municipal. Selon LeSoiseen.info, des élus de l’opposition y voient un « symbole fort et négatif de nature à entretenir la méfiance envers les élus », au moment où le pouvoir d’achat des habitants a reculé sous l’effet des crises successives et de la hausse des prix. Naudet avait été élu en mars 2026 avec 42 % des suffrages exprimés, dans un scrutin marqué selon le même média par un vote de rejet de son prédécesseur Luc Strehaiano plutôt que par une adhésion à son propre programme.

La mairie de Soisy-sous-Montmorency n’a pas publié de réponse officielle aux critiques formulées à l’encontre de cette délibération. La nouvelle indemnité est applicable depuis le 2 avril 2026.