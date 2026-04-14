France : perquisition à l’Élysée, ce qu’il faut savoir de l’enquête en cours

Le mardi 14 avril 2026, à Paris, le palais de l’Élysée a fait l’objet d’une perquisition menée par la brigade financière anticorruption de la police judiciaire. L’information, révélée par le journal Le Canard enchaîné et reprise par plusieurs médias, s’inscrit dans une enquête visant la société d’événementiel Shortcut Events.

Plus spécifiquement, les investigations portent sur les conditions d’attribution de marchés publics liés à l’organisation de cérémonies officielles. Les cérémonies de panthéonisation récemment organisées sont notamment concernées. Plus spécifiquement, les forces de l’ordre soupçonnent que certains avantages auraient été accordés à l’entreprise.

Une entreprise active depuis plus de 20 ans

Dans le cadre de l’enquête, les forces de l’ordre cherchent à déterminer si Shortcut Events a bénéficié de soutiens institutionnels pour obtenir ces contrats. La société a assuré l’organisation de nombreuses cérémonies nationales sur plus de deux décennies ce qui pousse certains à se poser des questions sur l’impartialité du marché et l’égalité des chances entre les acteurs.

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Depuis 2002 et jusqu’en 2024, Shortcut Events a été chargée de l’ensemble des cérémonies de panthéonisation. Ces événements visent à rendre hommage à des figures majeures de l’histoire française comme Robert Badinter, Joséphine Baker ou encore Emile Zola. Chaque cérémonie aurait coûté environ 2 millions d’euros à l’État.

Une enquête menée sur l’attribution des marchés publics

Outre ces cérémonies de panthéonisation, l’entreprise a également organisé d’autres événements, davantage culturels, comme l’inauguration de la Cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts (dans l’Aisne, 02) en 2023 ou les cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement en 2024, en Normandie.

À travers leur enquête, les autorités vont en fait tenter de déterminer comment les contrats ont été obtenus. En ce sens, les autorités ont annoncé examiner le rôle éventuel de plusieurs institutions, dont le Centre des monuments nationaux, le ministère de la Culture ainsi que la présidence de la République.

