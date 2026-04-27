France : pourquoi Brigitte Macron dit être "parfois triste comme jamais" ?

Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche publié le 26 avril 2026, Brigitte Macron dresse un bilan personnel de ses dix années passées à l’Élysée aux côtés du président Emmanuel Macron. La Première dame y décrit une transformation profonde de son rapport au monde, marquée par une tristesse qu’elle n’avait jamais éprouvée avant 2017.

Une vie basculée dans l’exposition permanente

Ancienne professeure de lettres au Touquet, Brigitte Macron, 73 ans, décrit un avant et un après radical. Elle évoque des années « tellement intenses » durant lesquelles elle dit avoir découvert « la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté ». Ce n’est pas la charge institutionnelle qu’elle pointe en premier, mais la violence du regard public, notamment sur les réseaux sociaux, qui pèse selon elle sur son quotidien depuis l’élection présidentielle de 2017.

Le cyberharcèlement comme facteur déterminant

Le cyberharcèlement dont elle a été la cible figure au centre de son témoignage. À partir de 2021, une théorie complotiste affirmant à tort qu’elle serait née de sexe masculin sous le nom de Jean-Michel Trogneux — le prénom de son frère — s’est propagée sur internet, relayée jusqu’aux États-Unis par des figures comme la militante conservatrice américaine Candace Owens. « Ce qui me blesse, c’est l’organisation de la rumeur. Ce qui me blesse, c’est la haine », déclare-t-elle dans l’entretien.

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Cette campagne a débouché sur une procédure judiciaire. Le 5 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné dix personnes pour cyberharcèlement, avec des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme. Parmi les condamnés figuraient un élu local, un enseignant et un galeriste parisien. Tous ont été contraints de verser des dommages et intérêts à la Première dame.

L’écriture comme équilibre

Face à cette pression accumulée, Brigitte Macron dit avoir trouvé dans l’écriture un moyen de préserver son équilibre. Elle confie traverser des « moments de pessimisme » qu’elle n’avait pas avant, et admet qu’il lui est « parfois difficile de voir le ciel bleu ».

Le second mandat d’Emmanuel Macron s’achève en 2027. Le couple aurait acquis une propriété au Touquet, ville où Brigitte Macron résidait avant son entrée à l’Élysée.