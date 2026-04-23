France : Robert Ménard n'exclut pas une candidature à la présidentielle

Invité sur le plateau de BFMTV ce jeudi matin, le maire de Béziers Robert Ménard a une nouvelle fois laissé la porte ouverte à une candidature à l’élection présidentielle française. Interrogé sur le sujet, il a déclaré : « Je n’ai jamais dit non à rien », une formule volontairement sibylline qui relance les spéculations autour de ses ambitions nationales. Dans la même émission, il s’est prononcé fermement contre toute régularisation des sans-papiers.

Une ambition fluctuante

Depuis l’automne 2023, Ménard multiplie les déclarations rendant l’hypothèse de sa candidature de plus en plus crédible. Il avait toutefois nuancé ses propos début 2025, affirmant ne plus nourrir cette ambition, invoquant un manque de « certitude de soi ». Sa sortie de ce jour marque un retour à une posture plus offensive.

S’il venait à se lancer, Ménard ferait face à un paysage de droite déjà très encombré, avec des candidats comme Marine Le Pen, Éric Zemmour, Laurent Wauquiez ou encore Gérald Darmanin.

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Un électron libre aux liens anciens avec le RN

Fondateur historique de Reporters sans frontières (RSF) et maire de Béziers depuis 2014 avec le soutien initial du Front national, Ménard s’est toujours défini comme un électron libre, refusant toute appartenance partisane. Longtemps considéré comme un compagnon de route du Rassemblement national, il a officiellement rompu avec Marine Le Pen en mars 2024.

La raison invoquée : la position du RN sur la guerre en Ukraine. Ménard a estimé que « c’est Macron qui a raison » sur ce dossier, affirmant ne pas vouloir « voter pour des gens qui ne choisiraient pas la démocratie face à la tyrannie ».

Ses désaccords avec le RN remontent plus loin : il reproche depuis longtemps à Marine Le Pen une vision économique trop éloignée du libéralisme, ainsi que certaines positions sur l’Europe. Une distance idéologique qui nourrit aujourd’hui l’hypothèse d’une candidature autonome, en dehors de tout appareil partisan.