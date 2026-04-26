Fusillade au dîner des correspondants : Trump s'en prend à une journaliste de CBS

Le président américain Donald Trump a violemment pris à partie une journaliste de la chaîne CBS, dimanche 26 avril 2026, lors d’une interview diffusée sur 60 Minutes consacrée à la fusillade survenue la veille au dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, à Washington.

Une question sur le manifeste du suspect

L’incident a éclaté lorsque la journaliste Norah O’Donnell a soumis au président des extraits du document envoyé par le suspect, Cole Allen, un enseignant de 31 ans originaire de Torrance, en Californie, à des membres de sa famille peu avant l’attaque. Ce texte, qualifié de « manifeste » par la Maison-Blanche, contient notamment cette phrase : « Je ne suis plus prêt à laisser un pédophile, un violeur et un traître souiller mes mains de ses crimes. » O’Donnell a demandé à Trump sa réaction face à ces accusations apparentes.

Le président a immédiatement rejeté toute association avec les termes du document : « Vous devriez avoir honte de vous-même de lire ça, parce que je ne suis rien de tout cela. » Il a qualifié la journaliste de « disgrâce » avant de lui demander de poursuivre l’entretien. O’Donnell a précisé qu’elle lisait les mots du suspect, non les siens, sans que cela n’infléchisse la réaction du président.

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Des tensions persistantes entre Trump et CBS

Cette passe d’armes survient après une longue période de défiance entre Trump et la chaîne. En novembre 2025, CBS avait diffusé une interview du président sur 60 Minutes, après avoir réglé pour 16 millions de dollars un contentieux juridique initié par Trump à la suite d’une interview de Kamala Harris jugée manipulée par montage. Ce précédent avait conduit la société mère Paramount à nommer un médiateur interne, et suscité des critiques sur l’indépendance éditoriale de la chaîne.

L’attaque du 25 avril, lors de laquelle Cole Allen a ouvert le feu à l’entrée du Washington Hilton avant d’être maîtrisé par le Service secret, n’a fait aucune victime grave. Le FBI conduit l’enquête sur les motivations du suspect. Trump a annoncé son intention d’organiser un nouveau dîner des correspondants dans les trente jours.