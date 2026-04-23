Gaz au Sénégal : Sonko salue une « victoire majeure » après le retrait de Kosmos Energy

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé, jeudi 23 avril 2026, la signature la veille d’un accord de retrait conjoint de la société américaine Kosmos Energy et de la compagnie nationale Petrosen de la licence portant sur le bloc gazier de Cayar Offshore Profond, dénommé Yakaar-Teranga. En vertu de cet accord, une nouvelle licence sera octroyée exclusivement à Petrosen pour l’exploitation du gisement, le retrait devant être entériné par arrêté ministériel.

Dans un message publié sur le réseau social X, Sonko a qualifié le 22 avril de « date historique » pour le Sénégal, saluant une « victoire majeure » obtenue sans contrepartie financière pour l’État.

Un bloc stratégique de retour dans le giron public

Yakaar-Teranga est considéré comme l’un des gisements gaziers les plus prometteurs du bassin sédimentaire sénégalais, avec des réserves récupérables estimées à plus de 20 trillions de pieds cubes (TCF), soit environ 560 milliards de mètres cubes. Le bloc avait été attribué à Frank Timis dans des conditions que Sonko qualifie d’« opaques » sous la présidence de Macky Sall, avant que BP, alors opérateur majoritaire à hauteur de 60 %, ne renonce à ses droits en 2023 au profit de Kosmos Energy.

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Kosmos, qui détenait depuis lors 90 % du bloc contre 10 % pour Petrosen, avait annoncé dès mars 2026 dans son rapport financier annuel son intention de se retirer, la compagnie n’étant pas parvenue à trouver un partenaire stratégique ni à s’entendre avec Dakar sur un modèle de développement commercialement viable. La licence devait arriver à expiration en juillet 2026.

L’arrêté ministériel comme prochaine étape formelle

Le ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole, Birame Souleye Diop, cité par Sonko parmi les artisans de l’accord, est chargé de formaliser le transfert par arrêté. Cet acte réglementaire conférera à Petrosen le statut d’unique titulaire de la licence d’exploitation de Yakaar-Teranga.

Sonko a indiqué que d’autres renégociations de contrats énergétiques suivraient, sans préciser de calendrier. Mi-mars 2026, il avait déjà annoncé la résiliation de six concessions pétrolières et gazières jugées non conformes aux intérêts nationaux, dont plusieurs blocs offshore.