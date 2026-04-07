Guerre en Iran : 14 millions de citoyens sont prêts à "sacrifier leur vie" selon Pezeshkian

Le président iranien Masoud Pezeshkian a annoncé ce mardi 7 avril 2026 la mobilisation volontaire de plus de 14 millions de citoyens pour la défense du territoire national. Cette déclaration, diffusée sur le réseau social X, intervient alors que le pays subit des frappes aériennes intensives menées par une coalition dirigée par Israël et les États-Unis. Le chef de l’État a affirmé son engagement personnel dans cet effort de guerre, précisant qu’il restait dévoué à donner sa propre vie pour la nation.

Enrôlement massif face aux frappes de la coalition

L’appel au front s’intensifie alors que le pays est pilonné par les forces alliées dans le cadre des opérations Lion Rugissant et Fureur Épique. Masoud Pezeshkian a ainsi déclaré : « Plus de 14 millions de frères Iraniennes et Iraniens se sont jusqu’à présent inscrits pour sacrifier leur vie afin de défendre l’Iran. Moi aussi, j’ai été, je suis et je resterai dévoué à donner ma vie pour l’Iran. » Ce recensement de volontaires traduit une stratégie de défense globale alors que des infrastructures critiques, notamment l’université Sharif et plusieurs complexes pétrochimiques du sud, ont été touchées par des bombardements récents.

Réponse à l’ultimatum de Washington

Cette mobilisation de masse répond aux exigences du président américain Donald Trump, qui conditionne l’arrêt des hostilités au démantèlement complet des installations nucléaires iraniennes. En revendiquant le soutien de 14 millions d’Iraniens, Téhéran rejette implicitement l’ultimatum américain et durcit sa position diplomatique. La fermeture actuelle du détroit d’Ormuz par les forces navales locales accentue la crise, provoquant une instabilité immédiate sur les marchés pétroliers mondiaux et forçant les pays importateurs à puiser dans leurs réserves stratégiques.

Publicité

Extension du conflit au niveau régional

Le théâtre des opérations s’étend désormais au-delà des frontières iraniennes, touchant particulièrement le sud du Liban où l’armée israélienne mène une offensive terrestre contre le Hezbollah. La multiplication des tirs de missiles et de drones dans le cadre de l’opération Promesse Honnête 4 a atteint des cibles jusque dans le Caucase, internationalisant de fait le conflit. Cette escalade militaire réduit les marges de manœuvre des médiateurs internationaux, notamment la Turquie et Oman, qui tentent de maintenir des canaux de discussion entre les belligérants.

Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies est prévue ce mercredi 8 avril pour examiner les rapports des observateurs sur le bilan civil des derniers bombardements. Les chancelleries européennes attendent également la publication d’un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant l’état des sites souterrains visés par les missiles de la coalition.