Guerre en Iran : la Maison Blanche dément vouloir utiliser l'arme nucléaire

La Maison Blanche a officiellement nié, ce mardi 7 avril 2026, envisager le recours à l’arme nucléaire contre l’Iran, après que des déclarations du vice-président JD Vance en déplacement à Budapest et un message de Donald Trump sur Truth Social ont suscité une vague d’interprétations alarmistes sur les intentions militaires de Washington.

Tôt ce mardi matin, Trump avait publié sur Truth Social : « Une civilisation entière mourra cette nuit, pour ne jamais être ramenée à la vie. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement. » Ce message, posté moins de douze heures avant l’expiration de son ultimatum fixé à 20h00 heure de l’Est pour la réouverture du détroit d’Ormuz, a immédiatement alimenté les spéculations sur la nature des frappes envisagées. Depuis Budapest, Vance avait aggravé la confusion en déclarant que les États-Unis disposaient d’« outils dans leur arsenal qu’ils n’ont pas encore décidé d’utiliser », ajoutant que Trump pourrait y avoir recours si Téhéran ne modifiait pas son comportement.

La Maison Blanche balaie les spéculations

Le compte @RapidResponse47, cellule de communication rapide de la Maison Blanche, a répondu directement à ces interprétations en les qualifiant d’infondées. Le post ciblait un compte associé à l’ancienne vice-présidente Kamala Harris, qui affirmait que Vance avait sous-entendu un éventuel recours aux armes atomiques. Selon le média américain CQ Roll Call, un responsable de la Maison Blanche, s’exprimant sous couvert d’anonymat, n’a pas exclu l’utilisation de l’arme nucléaire dans un échange de courriels. Interrogée sur ce sujet, la porte-parole Karoline Leavitt s’est bornée à indiquer que « seul le président sait où en sont les choses et ce qu’il fera », selon l’agence AFP.

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Des élus américains demandent le recours au 25e amendement

La déclaration de Trump sur la « civilisation entière » a provoqué des réactions jusque dans son propre camp. Le représentant démocrate Mark Pocan a réclamé sur X l’activation immédiate du 25e amendement, estimant Trump « trop déséquilibré » pour détenir les codes nucléaires. Le sénateur républicain Ron Johnson a dit « espérer et prier » que tout cela ne soit que de la « gesticulation », ajoutant ne pas vouloir voir les États-Unis « faire sauter des infrastructures civiles ».

La Grande-Bretagne a indiqué qu’elle n’autoriserait pas les États-Unis à utiliser ses bases dans le cadre d’opérations ciblant des infrastructures civiles iraniennes, des frappes susceptibles d’être qualifiées de crimes de guerre selon le droit humanitaire international. Le délai fixé par Trump expirait à 20h00 heure de l’Est ce mardi 7 avril.