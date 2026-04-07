Guerre en Iran : le plan de Dangote pour faire baisser le prix du carburant en Afrique

Aliko Dangote, fondateur et propriétaire de la raffinerie Dangote au Nigeria, a annoncé lundi 6 avril, une augmentation des exportations d’essence et d’urée vers les pays africains pour contrer les hausses de prix provoquées par les perturbations énergétiques mondiales. La plus grande raffinerie du continent réoriente sa stratégie commerciale face à la crise énergétique déclenchée par le conflit en Iran.

Depuis fin février, la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran paralyse le transit de 20 % du pétrole mondial et crée des pénuries dans les régions dépendantes des importations moyen-orientales. Le prix du baril de Brent a dépassé les 110 dollars, entraînant des hausses à la pompe dans plus de 95 pays. L’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est subit de plein fouet cette escalade tarifaire, avec des répercussions sur les transports et le coût de la vie.

Une stratégie basée sur la monnaie locale

Dangote a indiqué que sa raffinerie entend négocier directement des cargaisons en monnaies africaines pour réduire les intermédiaires et les surcoûts. « Ces derniers jours, nous nous sommes tournés principalement vers des pays africains, ce que nous ne faisions pas auparavant », a déclaré le milliardaire nigérian lors d’une visite de l’installation à Lagos. Cette approche vise à contourner l’instabilité des devises et les fluctuations du marché international du pétrole brut.

Publicité

Outre l’essence, la raffinerie intensifie aussi ses livraisons d’urée — engrais dont les prix se sont envolés depuis le conflit iranien. Cette double augmentation d’exportations répond à une pénurie accentuée par le blocage du détroit d’Ormuz, qui interrompt aussi les flux d’engrais du Golfe Persique.

Une couverture géographique élargie

Dangote affirme disposer de la capacité d’approvisionnement pour servir l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. « Ce que je peux faire, c’est assurer aux Nigérians et à la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Est une couverture fiable », a-t-il déclaré sans préciser les volumes ni les nouveaux tarifs appliqués.

La raffinerie, entrée en activité en janvier 2023, produit environ 650 000 barils quotidiens. Son positionnement en tant que producteur régional autonome permet théoriquement à Lagos de réduire sa dépendance aux importations et de stabiliser les prix continentaux. Le succès dépendra de la capacité de Dangote à maintenir des stocks réguliers face à la volatilité des marchés énergétiques globaux et à l’incertitude sur la durée du conflit iranien.