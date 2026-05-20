L'Iran menace d'étendre la guerre au-delà du Moyen-Orient en cas de nouvelle attaque

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont publié mercredi 20 mai un communiqué avertissant Washington et Tel-Aviv que toute nouvelle frappe contre l’Iran déclencherait une riposte militaire dépassant les frontières du Moyen-Orient. La déclaration intervient au lendemain de nouvelles menaces formulées par le président américain Donald Trump, qui a évoqué mardi la possibilité de frappes contre Téhéran en l’absence d’accord sur le dossier nucléaire.

Une escalade verbale directement adressée aux États-Unis

Dans leur communiqué diffusé sur le site officiel Sepah News, les Gardiens de la Révolution écrivent : « Si l’agression contre l’Iran se répète, la guerre régionale promise s’étendra cette fois bien au-delà de la région. » L’armée idéologique du régime iranien annonce également l’ouverture de « nouveaux fronts » si les opérations militaires américaines reprennent. Le texte ne précise pas quels pays ou infrastructures seraient visés dans ce scénario.

Un conflit ouvert depuis février 2026

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre des installations militaires et des responsables iraniens. En réponse, l’Iran avait conduit des attaques balistiques et par drones contre des bases américaines au Moyen-Orient, des pays alliés de Washington dans la région, ainsi que contre des intérêts israéliens. Le détroit d’Ormuz avait été temporairement fermé à la navigation, perturbant les flux pétroliers mondiaux.

Des négociations nucléaires en parallèle

Des pourparlers indirects entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien sont en cours depuis plusieurs semaines, selon des sources diplomatiques. Donald Trump avait conditionné l’arrêt des menaces militaires à la conclusion d’un accord limitant les capacités nucléaires de l’Iran. Aucune échéance officielle n’a été communiquée à ce stade. Un nouveau cycle de négociations serait prévu dans les prochains jours, selon des informations non encore confirmées officiellement.