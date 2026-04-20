Guerre en Iran : Trump nie avoir été influencé par Nétanyahou

Donald Trump a publié lundi un message sur Truth Social pour rejeter les accusations selon lesquelles Israël l’aurait poussé à entrer en guerre contre l’Iran, affirmant avoir agi selon sa propre conviction. Une mise au point qui intervient alors que plusieurs analystes et élus américains contestent cette version.

Trump seul décideur… selon Trump

« Israël ne m’a jamais convaincu d’entrer en guerre contre l’Iran, ce sont les événements du 7 octobre, qui ont renforcé mon opinion de toujours selon laquelle l’Iran ne peut jamais avoir une arme nucléaire », a écrit le président américain. Il a également évoqué un avenir « incroyable » pour l’Iran si ses « nouveaux dirigeants » — ajoutant entre parenthèses « changement de régime ! » — choisissaient la voie de la prospérité.

Cette déclaration vise à démentir des informations publiées notamment par Bloomberg, selon lesquelles des années de lobbying de Benjamin Nétanyahou ont porté leurs fruits lorsque Trump a décidé d’entrer en guerre contre l’Iran.

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Des critiques venues de tous bords

Plusieurs experts de l’Iran interrogés par Al Jazeera estiment que Trump mène une guerre qui ne profite qu’à Israël et à son Premier ministre. « C’est une nouvelle fois une guerre de choix lancée par les États-Unis sous l’impulsion d’Israël », a déclaré Negar Mortazavi, chercheuse au Center for International Policy à Washington. « Israël pousse les États-Unis à attaquer l’Iran depuis deux décennies, et ils ont finalement obtenu ce qu’ils voulaient. ». Au Congrès, les critiques sont tout aussi vives. Le représentant démocrate Mark Pocan a dénoncé le fait que l’administration Trump tient Nétanyahou informé quotidiennement de l’évolution de la guerre en Iran, sans en faire autant avec le Congrès ni avec le peuple américain.

Nétanyahou revendique une coordination totale

Le Premier ministre israélien a affirmé être en « coordination constante » avec Washington, rejetant toute idée de fracture : « Les affirmations selon lesquelles il existe un fossé entre nous sont totalement fausses », a-t-il déclaré, ajoutant que ce niveau de coordination « n’a jamais existé auparavant — ni dans l’histoire d’Israël, ni dans l’histoire du peuple juif. »

Les frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes ont débuté le 28 février 2026. Des négociations sont en cours au Pakistan, bien que Téhéran n’ait pas encore confirmé sa participation au prochain cycle de pourparlers.