Guerre en Iran : une démocrate annonce une procédure de destitution contre Hegseth

La représentante démocrate Yassamin Ansari, élue de l’Arizona d’origine iranienne-américaine, a annoncé lundi 7 avril 2026 son intention de déposer des articles de destitution contre le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. Elle lui reproche sa gestion du conflit militaire américain en Iran et la mise en danger de soldats américains.

Dans un communiqué publié sur le réseau X, Ansari accuse Hegseth d’avoir « violé à plusieurs reprises son serment d’office et son devoir envers la Constitution », citant notamment le bombardement d’une école de filles à Minab, en Iran, et le ciblage d’infrastructures civiles. Elle prévoit de déposer formellement les articles la semaine prochaine.

Une deuxième tentative de destitution en moins de cinq mois

Cette initiative n’est pas isolée. En décembre 2025, le représentant démocrate du Michigan Shri Thanedar avait déjà déposé des articles de destitution contre Hegseth, invoquant des frappes militaires controversées en mer des Caraïbes et la diffusion de plans opérationnels classifiés sur l’application Signal. Ces articles avaient été transmis à la commission judiciaire, à majorité républicaine, sans suite.

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Ansari appelle également le Cabinet à invoquer le 25e amendement de la Constitution américaine pour écarter Donald Trump de la présidence, dénonçant ses déclarations publiques sur la guerre comme incompatibles avec l’exercice de la fonction.

Des obstacles constitutionnels majeurs

Une destitution requiert un vote majoritaire à la Chambre des représentants, où les républicains détiennent la majorité, puis une condamnation aux deux tiers du Sénat. Aucune de ces conditions n’est réunie dans la configuration actuelle du Congrès.

Le Pentagone n’avait pas répondu aux demandes de commentaire au moment de la publication, selon Axios.

Hegseth est attendu devant la commission des forces armées de la Chambre le 29 avril prochain, pour sa première audition sous serment depuis le début du conflit avec l’Iran, engagé le 28 février 2026.