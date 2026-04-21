Guerre en Ukraine : la victoire de la Russie est déjà "évidente" selon Poutine

Vladimir Poutine a déclaré le 21 avril que la victoire de la Russie dans le conflit ukrainien n’était plus contestée, y compris par Kiev. Le président russe a formulé cette affirmation lors d’une réunion à Moscou avec des représentants des municipalités russes, qualifiant la situation militaire comme résolue dans l’esprit de tous les acteurs impliqués.

Les déclarations du président russe

Lors de la rencontre, Poutine a approuvé les propos d’un participant selon lequel « plus personne ne doute de la victoire de la Russie, y compris l’ennemi ». Le chef du Kremlin a complété en affirmant que la direction ukrainienne réfléchissait simplement à « comment formaliser tout ça » et que la victoire russe est déjà évidente pour tous. Ces déclarations interviennent alors que le conflit s’étire sans perspective d’aboutissement depuis quatre années.

Un conflit sans issue apparente

Depuis février 2022, la guerre oppose frontalement les deux nations. Les combats se sont transformés en conflit d’attrition intense, la Russie contrôlant des portions significatives du territoire ukrainien. Les pertes humaines demeurent considérables : selon les données onusiennes, plus de 15 000 civils ont été tués et 40 000 blessés depuis le début de la guerre. L’année 2025 a marqué le pic des victimes civiles.

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Sur le plan économique, l’effort de guerre russe pèse sur les finances de Moscou. La Banque centrale russe maintient ses taux directeurs à 15,5 % pour contenir l’inflation, tandis que la croissance économique a dégringolé à 1 % en 2025 après deux années de croissance supérieure à 4 %.

Négociations et justifications du Kremlin

Contrairement au ton triomphaliste du Kremlin, des pourparlers exploratoires se sont engagés ces derniers mois. Des discussions tripartites impliquant la Russie, l’Ukraine et les États-Unis se sont tenues à Abou Dhabi au début de 2026, selon des sources diplomatiques. Ces échanges demeurent préliminaires et visent à établir un cadre possible pour un cessez-le-feu, sans que les positions des belligérants ne se rapprochent sur les conditions territorialement essentielles.

Pour justifier ses affirmations sur la victoire russe, Poutine a attribué les succès militaires à la cohésion du peuple russe. Le président a établi un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, déclarant que « la Russie doit ses succès et ses victoires à l’unité de son peuple. C’est ainsi que c’était pendant la Grande Guerre patriotique et c’est comme ça aujourd’hui ». Cette rhétorique historique vise à mobiliser le consensus intérieur autour de l’effort de guerre, en invoquant la mémoire de la victoire de 1945.