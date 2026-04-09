Ukraine : Zelensky se dit prêt à rencontrer Poutine aux États-Unis ou au Moyen-Orient

Le président ukrainienVolodymyr Zelensky a déclaré jeudi 9 avril être disposé à rencontrer Vladimir Poutine, à condition que la discussion se déroule en dehors du territoire russe ou ukrainien. Lors d’une interview exclusive sur la station de radio italienne Gr Rai, Zelensky a énoncé plusieurs lieux potentiels pour un tel sommet : les États-Unis, le Moyen-Orient ou encore en Europe.

Cette ouverture diplomatique intervient alors que les deux dirigeants n’ont jamais eu de rencontre en face à face depuis le début de la guerre. En 2025, des discussions à Washington avaient évoqué un possible sommet, avec plusieurs villes proposées, dont la Suisse, la Turquie ou Budapest. Mais le Kremlin insistait sur Moscou, une option rejetée par Zelensky. En 2026, les efforts de médiation américains n’ont pas permis de parvenir à un accord sur le lieu ni sur les conditions de la rencontre.

Les conditions non négociables sur le Donbass

Sur la question du Donbass, région partiellement occupée par la Russie, Zelensky a rejeté catégoriquement tout scénario de cession territoriale. « Nous ne pouvons pas simplement discuter de la cession du Donbass. Si nous laissons le Donbass aux Russes, ils occuperont les endroits que nous défendrons le mieux sans aucune perte », a expliqué le président ukrainien.

Publicité

Selon Zelensky, l’abandon de ces positions fortifiées contraindrait l’Ukraine à édifier de nouvelles lignes de défense sur une période prolongée. « Il pouvait falloir un an, un an et demi pour construire de nouvelles lignes de fortification. Ils pourraient attaquer Kharkiv et d’autres villes qui contribuent beaucoup à notre PIB. Et il y aura une fracture dans la société », a-t-il détaillé. Le président a insisté sur le fait que la fragmentation territoriale servirait directement les objectifs de Poutine : « Et toute division est l’objectif clé de Poutine et le fléau de notre indépendance ».

Les attentes envers Washington

Zelensky a exprimé sa satisfaction concernant l’implication américaine, notamment sur la gestion de la crise énergétique. « Je suis heureux des États-Unis pour le résultat obtenu. Cela facilitera la gestion de cette crise énergétique. Quoi qu’il en soit, le soutien à l’Ukraine, avec des approvisionnements en armes, doit se poursuivre », a-t-il déclaré.

Le président a également reconnu que les négociations tripartites avec la Russie avaient été reportées. « Les États-Unis étaient plus concentrés sur le Moyen-Orient, c’est pourquoi les négociations tripartites avec la Russie ont été reportées. Mais nous allons recommencer », a précisé Zelensky, réaffirmant la volonté de poursuivre le dialogue diplomatique sur la fin du conflit.