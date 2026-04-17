Guerre en Iran: les militaires américains affamés ?

Le 16 avril, Donald Trump affirmait face à la presse de son pays, que la guerre en Iran était en train de se terminer, un accord de paix étant sur le point d’être trouvé avec Téhéran. Une bonne nouvelle pour les Marines engagés dans ce conflit, notamment ceux qui se trouvent sur l’USS Tripoli et l’USS Abraham Lincoln, qui affirment souffrir du manque de nourriture.

En effet, plusieurs témoignages de familles de militaires américains, relayés par des médias et sur les réseaux sociaux, évoquent des conditions de vie dégradées à bord de navires déployés au Moyen-Orient. Les rations distribuées à bord seraient jugées largement insuffisantes, ce qui, en interne, a tendance à agacer.

Les militaires américains pointent du doigt les pénuries

Sur les réseaux sociaux, des photos partagées tendent effectivement à montrer des plateaux repas aux quantités jugées insuffisantes par les proches des militaires. Certaines personnes évoquent aussi des menus limités. Les plateaux seraient composés de portions restreintes de viande, de légumes ou de féculents.

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Sur le court-terme, l’impact est négligeable. Sur le long-terme en revanche, cela peut toucher le moral des troupes, qui sont mobilisées pour certaines, depuis le 28 février dernier (date à laquelle l’armée américaine a frappé l’Iran pour la première fois dans ce conflit). Les choses n’iraient d’ailleurs pas en s’arrangeant.

La poste militaire empêche les livraisons, le moral des troupes impacté

En effet, outre la nourriture, médicaments de base et produits d’hygiène manquent. Si parfois les militaires engagés peuvent compter sur le soutien de leur famille pour leur envoyer ce dont ils manquent, ici, c’est impossible. La poste militaire américaine a effectivement suspendu les livraisons vers cette zone, sans précision sur la durée de cette mesure.

Une décision logistiquement acceptée par les forces armées, mais qui pèsent. Reste à savoir si la Maison-Blanche saura répondre aux attentes exprimées par les forces armées. Pour l’heure, elle n’a pas encore réagi.