Hajj 2026 : les États-Unis déconseillent le pèlerinage à La Mecque à leurs ressortissants

L’ambassade des États-Unis à Riyad a publié mardi 7 avril 2026 un avis officiel invitant les ressortissants américains souhaitant accomplir le Hajj cette année à « reconsidérer » leur voyage en Arabie saoudite. La recommandation, émise par la représentation diplomatique américaine dans la capitale saoudienne, est motivée par « la situation sécuritaire actuelle » et des « perturbations intermittentes des transports » dans la région.

L’avis ne constitue pas une interdiction formelle de voyage, mais prend la forme d’une mise en garde explicite adressée aux pèlerins. Il s’accompagne de précisions pratiques : à compter du 18 avril 2026, tout individu souhaitant accéder à La Mecque devra présenter un permis de Hajj valide, une carte de résidence délivrée par la ville sainte ou un permis de travail mecquois. Les détenteurs d’autres types de visas sont tenus de quitter la ville avant cette date. Le 3 avril dernier marquait par ailleurs la date limite d’entrée sur le territoire saoudien sous visa Omra.

Une guerre régionale aux répercussions directes sur le Golfe

La recommandation américaine intervient au 39e jour du conflit armé au Moyen-Orient, déclenché le 28 février 2026 à la suite d’une opération militaire conjointe américano-israélienne contre l’Iran. Depuis lors, l’Arabie saoudite est exposée à des tirs de missiles et d’engins téléguidés iraniens. Le 3 mars, l’ambassade américaine à Riyad a elle-même été visée par deux drones, provoquant un incendie dans l’enceinte diplomatique. Plusieurs installations stratégiques saoudiennes ont également été prises pour cible, dont une raffinerie de la compagnie Saudi Aramco à Ras Tanura.

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L’espace aérien saoudien reste officiellement ouvert, mais soumis à des restrictions fréquentes liées aux menaces balistiques. Les compagnies Lufthansa, Eurowings et KLM ont suspendu leurs liaisons vers Riyad et Dammamjusqu’en mai et octobre 2026 respectivement.

Un pèlerinage prévu fin mai dans un contexte de tensions régionales

Le Hajj 2026 est attendu du 25 au 29 mai, selon le calendrier islamique en vigueur — sous réserve de l’observation officielle du croissant lunaire par les autorités religieuses saoudiennes. Le Jour d’Arafat, moment central du pèlerinage, devrait se tenir le 26 mai. Des millions de fidèles du monde entier sont attendus à La Mecque pour cette édition, qui constitue l’un des plus grands rassemblements humains annuels.

Les ressortissants américains souhaitant néanmoins effectuer le pèlerinage sont tenus, selon l’ambassade, de se munir d’un permis Hajj et d’un visa obtenus via la plateforme officielle Nusuk. Tout accès à La Mecque sans ces documents expose le voyageur à des amendes, une détention ou une expulsion du territoire saoudien.