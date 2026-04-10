Hunter Biden défie les fils Trump pour un combat en cage : "Je suis partant à 100%"

Hunter Biden, fils de l’ancien président démocrate Joe Biden, a lancé jeudi 9 avril 2026 un défi public à Eric Trump et Donald Trump Jr., les deux fils aînés du président républicain Donald Trump, les invitant à s’affronter lors d’un combat en cage organisé dans le cadre d’une tournée de spectacles aux États-Unis.

Le défi a été rendu public dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram Channel 5 du journaliste et créateur YouTube Andrew Callaghan, qui organise l’événement. Hunter Biden y indique avoir reçu un appel de Callaghan lui proposant de participer à la tournée et d’y intégrer un combat face aux fils du président en exercice. « Je lui ai dit que j’étais partant — 100% in si il peut le monter. Et s’il ne peut pas, je viens quand même », a-t-il déclaré.

Les fils Trump et la Maison-Blanche restent muets

Ni la Trump Organization ni la Maison-Blanche n’ont répondu aux demandes de commentaire formulées par plusieurs médias américains, dont Reuters et Newsweek. Donald Trump lui-même n’a fait aucune déclaration publique sur le sujet. L’acceptation du défi par Eric Trump et Donald Trump Jr. n’est pas confirmée à ce stade.

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Un calendrier de tournée précis, un combat encore hypothétique

Le Channel 5 Carnival Tour d’Andrew Callaghan est prévu fin avril 2026, avec trois dates annoncées : Phoenix(Arizona), San Diego (Californie) et Albuquerque (Nouveau-Mexique). Le format de la tournée inclut des battles de rap, des performances musicales et des projections documentaires. La place d’un éventuel combat en cage dans ce programme n’est pas précisée.

Le 14 juin 2026, Donald Trump doit accueillir à la Maison-Blanche un combat opposant des combattants de l’UFC, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, en partenariat avec le président-directeur général de l’organisation, Dana White.

La tenue effective du combat entre Hunter Biden et les fils Trump dépend de la réponse de ces derniers, attendue dans les prochains jours si l’événement doit s’intégrer au calendrier d’avril.