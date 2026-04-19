Infantino : la FIFA vit quatre ans sur un mois de recettes

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré le 17 avril 2026 que la Coupe du Monde constitue l’unique source de revenus de l’institution, lors d’une session de questions-réponses au sommet annuel de l’économie mondiale organisé par le média américain Semafor, à New York. Ces propos intervenaient en réponse aux critiques sur les prix des billets pour la Coupe du Monde 2026.

« La principale, et jusqu’à présent la seule, source de revenus pour la FIFA, c’est la Coupe du Monde. Nous générons des revenus en un mois ; les 47 autres mois, jusqu’à la prochaine Coupe du Monde, nous dépensons cet argent », a déclaré Infantino devant l’assemblée.

Un modèle économique concentré sur quatre semaines

La FIFA organise sa Coupe du Monde tous les quatre ans. L’édition 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, est la première à réunir 48 équipes nationales, contre 32 lors des éditions précédentes. Le tournoi comprendra 104 matchs répartis dans 16 villes hôtes.

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Infantino a rappelé que la FIFA est une organisation à but non lucratif dont les recettes sont redistribuées au développement du football dans ses 211 nations membres. Selon lui, les trois quarts de ces fédérations ne pourraient pas assurer le fonctionnement de leur football national sans les subventions versées par l’instance.

Des prix de billets qui cristallisent la controverse

La déclaration d’Infantino intervient alors que les tarifs pratiqués pour le Mondial 2026 font l’objet de vives critiques. Sur le marché secondaire, le site StubHub affichait le 17 avril un billet d’entrée pour le match d’ouverture des États-Unis face au Paraguay, le 12 juin, à partir de 1 359 dollars.

La FIFA a reçu 150 millions de demandes de billets pour seulement 7 millions de places disponibles, soit un rapport vingt fois supérieur à l’édition 2022 au Qatar. Infantino a présenté cet écart comme la conséquence mécanique d’une demande mondiale sans précédent, écartant toute responsabilité directe de l’institution dans la formation des prix sur le marché de revente.

Le tournoi s’ouvre le 11 juin 2026 à Los Angeles, avec la finale programmée au MetLife Stadium de New York le 19 juillet.