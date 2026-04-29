Iran : devant Charles III, Trump assure qu’il ne laissera jamais Téhéran obtenir l’arme nucléaire

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi à la Maison-Blanche, lors d’un dîner officiel en présence du roi Charles III, que Washington empêcherait l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire. Au cours de cette réception, le chef de l’exécutif américain a également affirmé que les États-Unis avaient « vaincu militairement » ce pays.

Prenant la parole à l’ouverture du banquet, Donald Trump a insisté sur la fermeté de sa position à l’égard de Téhéran. « Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier, et nous ne laisserons jamais cet adversaire posséder une arme nucléaire », a-t-il déclaré, ajoutant que le souverain britannique partageait, selon lui, cette analyse.

Une déclaration lors d’un dîner d’État

Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle du roi Charles III aux États-Unis, marquée par un dîner d’État organisé à la Maison-Blanche. La séquence protocolaire a servi de tribune au président américain pour réaffirmer sa ligne diplomatique sur le dossier iranien.

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Aucune prise de position publique du palais de Buckingham n’a, à ce stade, confirmé les propos attribués au souverain britannique sur cette question sensible. La monarchie britannique observe traditionnellement une réserve stricte sur les sujets de politique internationale.

Des tensions persistantes autour du programme iranien

Le programme nucléaire de l’Iran demeure un sujet de friction avec plusieurs puissances occidentales, qui redoutent un usage militaire. Téhéran soutient de son côté que ses activités relèvent du domaine civil.

L’accord international conclu en 2015, connu sous le nom d’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, visait à encadrer ces activités en échange d’une levée progressive des sanctions. Les États-Unis s’en étaient retirés en 2018 sous la présidence de Donald Trump, entraînant une dégradation des relations et une reprise progressive de certaines activités nucléaires iraniennes.

Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Iran a depuis accru son niveau d’enrichissement d’uranium au-delà des limites fixées par cet accord, alimentant les inquiétudes sur ses capacités potentielles.

Une position américaine réaffirmée

La déclaration du président américain confirme le maintien d’une ligne ferme de Washington sur ce dossier, centrée sur l’empêchement de toute acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran. À ce stade, aucune annonce de mesure concrète nouvelle ni de calendrier diplomatique n’a été formulée par la Maison-Blanche à l’issue de cette prise de position.