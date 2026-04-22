Iran–États-Unis : Téhéran avertit d’une riposte en cas d’escalade après l'extension du cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran jusqu’à nouvel ordre. Cette décision, rendue publique sur son réseau social, maintient également le dispositif de contrôle maritime américain dans le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique du commerce pétrolier mondial.

Selon le chef de l’exécutif américain, cette extension vise à laisser davantage de temps aux discussions engagées avec Téhéran, à la demande de médiateurs du Pakistan. Les autorités américaines n’ont finalement pas effectué de déplacement dans ce pays pour poursuivre les échanges, qui restent indirects à ce stade.

Prolongation de la trêve et maintien du dispositif naval

Washington conditionne la poursuite de la trêve à l’avancée des négociations. Dans le même temps, le maintien du contrôle maritime dans le détroit d’Ormuz confirme la pression exercée sur les flux commerciaux iraniens. Cette zone concentre une part significative du transport mondial de pétrole, ce qui en fait un levier stratégique dans les rapports de force entre les deux pays.

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Les autorités iraniennes réclament la levée de ces restrictions, qu’elles considèrent comme une entrave à leurs exportations. Aucun calendrier précis n’a été communiqué concernant une éventuelle réduction du dispositif américain.

Mise en garde de Téhéran

En réaction, les autorités iraniennes ont durci leur position. Dans un communiqué diffusé à la télévision d’État, Téhéran avertit qu’une attaque entraînerait une réponse militaire. « Si la République islamique d’Iran est attaquée, notre armée répliquera avec force », a déclaré un présentateur relayant la position officielle.

Cette prise de position intervient alors que les tensions restent élevées autour du détroit d’Ormuz, où la présence militaire accrue et les restrictions de navigation entretiennent un climat d’incertitude. Avant l’entrée en vigueur de la trêve, plusieurs incidents avaient été signalés dans la région, impliquant forces navales et infrastructures énergétiques.

Le président américain a par ailleurs évoqué la situation de détenues en Iran, demandant leur libération. Cette information n’a toutefois pas fait l’objet de confirmation indépendante à ce stade. Les discussions entre les deux parties se poursuivent sans calendrier officiel annoncé, tandis que la prolongation du cessez-le-feu reste conditionnée à l’évolution des négociations en cours.