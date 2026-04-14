Iran : Macron tente sa chance pour la reprise des négociations

Le 14 avril 2026, le président français Emmanuel Macron a indiqué sur le réseau social X s’être entretenu avec le président américain Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian. Ces échanges visent à relancer le dialogue diplomatique entre les deux pays, alors que la guerre dure depuis le 28 février dernier. Le chef de l’État français a évoqué la nécessité de reprendre des discussions interrompues à Islamabad afin d’éviter une aggravation de la situation.

Dans son message, le président français insiste sur plusieurs priorités. Il appelle notamment à une reprise rapide des négociations et à une clarification des désaccords entre les parties concernées. L’objectif ? Avancer vers un accord de paix essentiel pour la région et le reste du monde. Il a, dans son message, également souligné l’importance du respect du cessez-le-feu, précisant que celui-ci devait obligatoirement inclure le Liban.

L’importance de relancer les discussions diplomatiques entre les acteurs

Depuis quelques jours, la France tente de jouer le rôle de médiateur dans ce dossier sensible. Les discussions évoquées par Emmanuel Macron renvoient aux rencontres organisées à Islamabad le week-end dernier, au cours desquelles les Américains ont décidé de quitter les lieux, estimant que les Iraniens ne jouaient pas vraiment le jeu des négociations.

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Tout comme Islamabad, Paris souhaite désormais remettre les acteurs autour de la table pour éviter une nouvelle phase de tensions. L’objectif affiché est de stabiliser la situation par le dialogue et empêcher qu’une nouvelle phase de conflit n’ait lieu en Iran. Idéalement, le blocus du détroit d’Ormuz ne devrait pas non plus avoir lieu, celui-ci impactant fortement le commerce international, empêchant les hydrocarbures (gaz, pétrole) de passer.

Une initiative diplomatique élargie

Dans la continuité de ces échanges, une réunion internationale est prévue dans les prochains jours. La France, en coordination avec le Royaume-Uni, doit organiser une conférence réunissant plusieurs pays impliqués ou concernés. Les discussions devraient se tenir à distance entre l’ensemble des pays soucieux d’accompagner le processus de paix. Cette rencontre vise à préparer une éventuelle mission multilatérale visant à assurer la liberter de commercer, naviguer et traverser le détroit d’Ormuz.