Iran: un ancien ministre blessé, sa femme tué par des frappes israélo-américaines

Le 31 mars 2026, une frappe aérienne menée dans le cadre d’une opération conjointe des États-Unis et d’Israël aurait eu d’importantes répercussions sur l’appareil d’État. En effet, Kamal Kharazi, ancien ministre des Affaires étrangères âgé de 81 ans, a été grièvement blessé lors de ces frappes. Son épouse, elle, serait décédée. Pour le moment, nul ne sait réellement si le couple était directement ciblé ou s’ils sont de simples victimes collatérales de ces frappes.

Cette frappe intervient dans un contexte extrêmement tendu. Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une première salve de frappes, tuant d’ailleurs l’ayatollah Khamenei. Depuis, plusieurs opérations militaires visent des sites jugés stratégiques par Washington et Tel-Aviv, qu’ils soient militaires ou énergétiques.

Téhéran réplique aux frappes israélo-américaines

De son côté, Téhéran dénonce des attaques répétées contre son territoire. Face aux menaces que ces frappes représentent pour le régime, l’Iran réplique, ciblant notamment des bases américaines implantées au Moyen-orient (notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar ou encore à Bahrein). Israël est également ciblée par de nombreux tirs de missiles.

Publicité

Qui était vraiment Kamal Kharazi ?

Kamal Kharazi a occupé des fonctions clés au sein de l’appareil diplomatique iranien. Il a notamment été ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Mohammad Khatami. Il est, par la suite, devenu conseiller en politique étrangère auprès du guide suprême. Son expérience et son parcours en ont fait l’un des hommes les plus respectés au sein du théâtre politique iranien.

Il s’est plusieurs fois prononcé en faveur du développement nucléaire iranien (dans un but défensif). Spectateur du conflit actuel, il s’est également positionné contre Washington, affirmant que les négociations précédentes n’avaient menées à rien et que les échanges actuels devraient avoir le même résultat. Des déclarations qui ont suscité de nombreuses réactions.

Trump ne relâche pas la pression

De son côté, Donald Trump ne semble pas vouloir ralentir. Hier, lors de son adresse à la nation, le président américain a ouvertement expliqué vouloir « renvoyer l’Iran à l’âge de pierre ». Une preuve de plus que ce conflit pourrait encore durer, alors que l’option de l’invasion terrestre est toujours sur la table, de même que les frappes sur des sites de dessalement d’eau de mer.