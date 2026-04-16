Israël - Liban : Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours à partir de ce soir

Donald Trump a annoncé ce jeudi l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, à compter de 23h (heure de Paris). Dans un message publié sur Truth Social et relayé par le Département d’État américain, le président américain a indiqué avoir eu d’« excellentes conversations » avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, qu’il dit avoir convaincus d’accepter la trêve. JD Vance, vice-président, Marco Rubio, secrétaire d’État, et le général Dan Caine, chef d’état-major interarmées, ont été mandatés par Trump pour travailler avec les deux pays en vue d’une paix durable.

Des négociations directes inédites depuis 1983

Mardi, les ambassadeurs israélien et libanais aux États-Unis s’étaient rencontrés à Washington pour plus de deux heures, lors d’une réunion organisée par Rubio au Département d’État — les premières négociations directes entre les deux pays depuis 1983. Israël avait refusé d’aborder la question d’un cessez-le-feu, exigeant le désarmement du Hezbollah, tandis que le Liban réclamait avant tout l’arrêt des hostilités.

Origines du conflit et contexte régional

Le front libanais s’est embrasé le 2 mars 2026, lorsque le Hezbollah a repris ses tirs de roquettes vers Israël en représailles aux frappes américano-israéliennes sur l’Iran du 28 février, au cours desquelles le guide suprême Ali Khamenei a été tué. Le 8 avril, peu après l’annonce d’une trêve entre Washington et Téhéran, Israël avait lancé plus de cent frappes aériennes au Liban, dont plusieurs en plein cœur de Beyrouth, faisant plus de 350 morts en une seule journée. Depuis l’entrée en vigueur de cette trêve américano-iranienne de deux semaines le 7 avril, les combats au Liban ont continué de menacer sa fragilité, Téhéran affirmant que l’accord couvrait également le front libanais — ce que contestent Israël et les États-Unis.