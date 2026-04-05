La Russie combat actuellement sur trois fronts selon Zakharova

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré lors d’un point de presse dimanche 5 avril que la Russie affronte simultanément trois domaines de confrontation distincts. Selon elle, ces trois axes englobent le conflit armé en cours, une bataille économique liée aux mesures commerciales imposées, et une lutte informationnelle impliquant plusieurs puissances.

Contraction économique et effort de guerre

L’économie russe enregistre un ralentissement depuis le début de 2026. Le produit intérieur brut a reculé de 2,1 % en janvier comparé à la même période de l’année précédente, tandis que la production industrielle a baissé de 0,8 %. Le gouvernement russe, qui tablait initialement sur une croissance supérieure à 2 %, a revu ses projections à 1,3 % pour l’année en cours. Parallèlement, l’effort militaire soutenu absorbe une portion considérable du budget de l’État, réduisant les capacités d’investissement dans d’autres secteurs.

Dynamique militaire et opérations informationnelles

Le conflit armé en Ukraine se prolonge sans résolution apparente depuis plus de quatre ans. Les deux parties mobilisent des effectifs importants et engagent des ressources significatives sur le terrain. Les opérations militaires continuent selon un rythme variable selon les secteurs. Zakharova souligne que cette confrontation constitue l’un des trois défis majeurs auxquels fait face la Russie.

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En même temps, des opérations informationnelles et des campagnes numériques marquent le conflit élargi en Europe. Les deux camps mobilisent des ressources significatives dans les domaines de la désinformation et des opérations cybernétiques, reflet de la nature asymétrique de la confrontation contemporaine.

Trois niveaux de tension

Zakharova synthétise ainsi : « Nous avons le conflit armé. La bataille économique se situe de l’autre côté car la guerre commerciale est menée. Il y a aussi le front de l’information ». Cette déclaration reconnaît que la Russie navigue entre trois défis convergents qui structurent sa stratégie globale.

Les perspectives pour les mois à venir dépendront des évolutions géopolitiques, des mouvements des prix énergétiques et de la trajectoire du conflit ukrainien, autant de variables échappant partiellement au contrôle de Moscou.