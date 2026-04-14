L'Algérie annonce de nouvelles procédures de passeport pour ses ressortissants à l'étranger

Le 10 avril 2026, le député algérien Mohamed Hani a annoncé suite à une série de déclarations dans la presse et sur les réseaux sociaux, qu’il envisageait le déploiement prochain d’un outil permettant le renouvellement en ligne du passeport pour les Algériens vivant à l’étranger. Ce dispositif, s’il était validé, permettrait d’éviter les déplacements au consulat.

Cette réforme s’inscrit dans un calendrier déjà évoqué par le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud. Celui-ci avait annoncé le déploiement de tels outils entre la fin 2025 et le début 2026. Aucune date de lancement officiel n’avait cependant été évoquée, ni précédemment, ni en ce mois d’avril 2026.

L’Algérie annonce un test grandeur nature au Consulat général d’Algérie à Paris

Le Consulat général d’Algérie à Paris a été choisi pour expérimenter ce nouveau système. Ce projet, qui vise à simplifier les démarches administratives pour une diaspora importante, s’apprête ainsi à entrer en phase pilote. Les modalités de cette expérimentation restent toutefois, encore floues.

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La durée de la phase test n’a pas été précisée et nul ne sait réellement quand est-ce qu’il commencera, ni même à quoi il ressemblera. Certaines indiscrétions laissent notamment entendre que ce service intégrera toutes les composantes de la demande de renouvellement d’un passeport, avec notamment la possibilité de payer un timbre fiscal, depuis l’outil en question.

Ce processus permettra aux utilisateurs de gagner du temps et d’éviter d’avoir à prendre rendez-vous au sein des services consulaires. Tout se fera de manière dématérialisée, sans avoir à se déplacer. Un gain te temps non-négligeable pour les personnes concernées.

Un processus de numérisation qui pose encore quelques questions

Une avancée notable pour l’Algérie, qui souhaite accélérer le processus de numérisation des services administratifs. Reste cependant à gommer les doutes quant aux modalités d’identification des usagers ainsi que la protection des données les plus sensibles (photos, nom, prénom, adresse…). Où et comment seront-elles conservées ? Les autorités doivent, là encore, se prononcer.