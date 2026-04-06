Le FC Barcelone et le PSG se livrent un duel pour signer le malien Aboubacar Maiga

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont engagés dans une concurrence directe pour recruter le jeune milieu offensif malien Aboubacar Maiga, âgé de 16 ans. Le joueur, formé à l’Académie Africa Foot, a récemment été testé par le club parisien après avoir été longtemps annoncé proche de la formation catalane.

Le PSG a accueilli le joueur dans ses installations ces dernières semaines pour une période d’essai. Il a également participé à l’Olympia Future Cup aux Pays-bas sous les couleurs du club français. Cette participation s’inscrit dans un processus d’évaluation mené par plusieurs clubs européens, dont Manchester United et le Bayern Munich.

Le FC Barcelone en position initiale sur le dossier

Selon des médias espagnols, le FC Barcelone avait pris une avance significative dans ce dossier dès l’été 2025. Le joueur avait alors effectué un séjour en Espagne pour des entraînements avec les équipes de jeunes du club. La direction sportive du Barça envisageait une signature à sa majorité, conformément au règlement de la FIFA qui limite les transferts internationaux de mineurs.

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Le club espagnol poursuit depuis plusieurs saisons une politique de recrutement axée sur l’identification précoce de jeunes talents à fort potentiel. L’objectif est d’intégrer ces profils dans son centre de formation avant une éventuelle progression vers l’équipe première.

Le PSG tente de s’imposer sur le marché des jeunes talents africains

L’arrivée d’Aboubacar Maiga à Paris pourrait rebattre les cartes. Le PSG chercherait à convaincre le joueur et son entourage avec un projet sportif alternatif. Aucun accord n’est à ce stade finalisé, et toute décision dépendra des évaluations internes réalisées après le tournoi disputé aux Pays-Bas.

Cette concurrence entre grands clubs européens illustre l’intérêt croissant pour les jeunes joueurs africains. Sur le marché des transferts, ces profils sont souvent recrutés à faible coût avant de voir leur valeur augmenter fortement après quelques saisons en Europe. Des joueurs africains confirmés atteignent aujourd’hui des montants importants.



Certains clubs spécialisés dans le recrutement et la valorisation de jeunes talents, comme Brighton ou les équipes portugaises, ont structuré des réseaux de détection en Afrique afin d’anticiper ces opportunités. D’autres, comme le FC Metz en France, s’appuient sur des partenariats avec des académies locales pour sécuriser un flux régulier de joueurs prometteurs.

Dans le cas d’Aboubacar Maiga, aucune signature ne peut intervenir avant ses 18 ans, sauf exception réglementaire. D’ici là, le joueur devrait poursuivre sa progression au Mali, tandis que les clubs intéressés continueront d’affiner leur positionnement en vue d’un éventuel transfert.