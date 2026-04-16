Le pape Léon XIV tacle encore Trump et ceux qui « détournent le nom de Dieu à des fins militaires »

Depuis Yaoundé, au Cameroun, le pape Léon XIV a publié mercredi sur X un message condamnant ceux qui utilisent la religion pour légitimer des opérations militaires, économiques ou politiques. « Malheur à ceux qui détournent les religions et le nom même de Dieu à leurs propres fins militaires, économiques et politiques, en traînant ce qui est saint dans ce qu’il y a de plus sale et de plus ténébreux », a écrit le pontife, sans citer nommément le président américain Donald Trump.

La publication intervient trois jours après que Trump a affirmé, dans une interview à CBS News, qu’il estimait que Léon XIV avait « probablement appris sa leçon » sur la politique, à la suite des attaques lancées contre lui sur Truth Social. Le président américain et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont à plusieurs reprises invoqué Dieu pour justifier la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran depuis le 28 février.

Trump et Hegseth, cibles implicites du message papal

Trump avait déclaré la semaine dernière croire que Dieu approuvait les frappes américaines en Iran, affirmant que « Dieu est bon et Dieu veut que les gens soient pris en charge ». Hegseth avait utilisé des références scripturaires pour présenter la campagne militaire comme soutenue par une autorité divine. Léon XIV avait déjà répondu à cette rhétorique lors du dimanche des Rameaux, déclarant que Dieu « n’écoute pas les prières de ceux qui font la guerre ».

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Une tournée africaine dominée par la rupture avec Washington

Le pape effectue une tournée de onze jours sur le continent africain, avec des étapes en Algérie, en Angola, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Léon XIV a affirmé lundi, depuis l’avion papal, qu’il n’avait « aucune crainte de l’administration Trump » et qu’il continuerait à plaider pour la paix. La tournée s’achève le 24 avril.