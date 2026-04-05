Les Démocrates au Bénin : Atchadé critique Houndété et cite Ahossi en exemple

Le président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé, s’est exprimé samedi 4 avril 2026 à Cotonou lors d’un Conseil national extraordinaire organisé au siège de la formation politique. Cette réunion intervient à huit jours de l’élection présidentielle du 12 avril, dans un climat de tensions internes marqué par un différend ouvert avec Eric Houndété, qui continue de se présenter comme président par intérim du parti.

La rencontre du 4 avril a été convoquée alors qu’un contentieux oppose les deux camps sur la direction du parti. Nourénou Atchadé, désigné à l’issue d’un processus interne, fait face à la contestation d’Éric Houndété, qui revendique toujours la légitimité de l’intérim. Le différend a donné lieu à une procédure judiciaire dont l’issue n’était pas encore connue au moment de la tenue du Conseil.

Malgré cette contestation, la réunion s’est tenue au siège du parti à Cotonou. À l’issue des échanges, plusieurs orientations ont été rendues publiques, notamment sur la participation au scrutin présidentiel et sur le fonctionnement interne de la formation politique. Les responsables présents ont écarté l’hypothèse d’un appel officiel au boycott du vote, confirmant une ligne de participation au processus électoral.

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Critique de la position d’Éric Houndété

Au cours de son intervention, Nourénou Atchadé a pris position sur l’attitude d’Éric Houndété, qui soutient la candidature de Romuald Wadagni tout en se réclamant de la direction du parti Les Démocrates. Le président du parti a dénoncé une situation qu’il juge incompatible avec l’appartenance à la formation politique. « On ne peut pas être démocrate et être en même temps pacte républicain », a-t-il déclaré devant les militants, appelant les responsables concernés à clarifier leur position.

Dans le même registre, il a salué l’attitude de l’honorable Ahossi, qui, selon lui, a choisi de quitter le parti avant de créer un mouvement de soutien au candidat Wadagni. Cette référence a servi de point de comparaison pour souligner ce qu’il considère comme une incohérence dans la posture de son rival.

Réorganisation interne et appel à la mobilisation

La réunion a également permis d’annoncer des mesures internes portant sur la discipline et l’organisation du parti. Des sanctions pourraient viser certains responsables, selon les décisions évoquées à l’issue du Conseil national extraordinaire.

Face aux inquiétudes exprimées par une partie des militants sur l’issue du contentieux judiciaire, Nourénou Atchadé a appelé à la sérénité, affirmant la détermination de son camp à défendre sa légitimité. Il a également insisté sur le soutien de la base militante, qu’il considère acquise à sa direction. Le parti Les Démocrates aborde ainsi la dernière phase de la campagne présidentielle dans un contexte de recomposition interne.