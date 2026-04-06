Les effigies de Trump et Netanyahou brûlées à Mexico lors de la traditionnelle Quema de Judas

Des effigies de Donald Trump, président des États-Unis, et de Benjamin Netanyahou, Premier ministre d’Israël, ont été réduites en cendres le samedi 5 avril 2026 à Mexico, lors de la Quema de Judas, rituel pascal annuel pratiqué chaque Samedi saint dans la capitale mexicaine.

La cérémonie s’est tenue sur l’Alameda de Santa María la Ribera, à proximité du Kiosco Morisco, dans le cadre de la 14e édition du Festival de la Cartonería, organisé par le Colectivo de Cartoneros de la Ciudad de México. La figure principale représentait un clown aux traits caricaturaux, vêtu aux couleurs du drapeau américain, avec l’inscription « Fuck ICE » sur la poitrine et le slogan « Make America Great Again » barré dans le dos — une référence directe aux politiques migratoires de l’administration Trump.

Un rejet de la politique migratoire américaine

Selon Paula Villalón, membre du Colectivo de Cartoneros, interrogée par la radio publique mexicaine IMER Noticias, le choix de Trump comme Judas visait explicitement ses politiques envers le Mexique et l’Amérique latine : déportations massives, discours xénophobe et soutien à ce que les organisateurs qualifient de violations des droits humains. Avant l’embrasement des figures, les participants scandaient « No a la guerra, no al ICE, no a la discriminación ».

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La tradition de la Quema de Judas remonte à l’époque coloniale. Initialement liée à la Semaine sainte, elle consistait à brûler l’effigie de Judas Iscariote en symbole du châtiment du mal. Elle a progressivement évolué pour intégrer des personnalités politiques et des figures de la critique sociale.

Un festival ancré dans l’artisanat populaire

Le Festival de la Cartonería, qui s’est tenu du 2 au 5 avril 2026, réunit chaque année des artisans spécialisés dans la fabrication de figures en papier mâché et en carton. Les pièces, qui peuvent nécessiter plusieurs semaines de travail, sont conçues pour être détruites par le feu — une dimension éphémère constitutive de cette tradition.

La 15e édition du festival est attendue pour le Samedi saint 2027, selon le calendrier habituel du Colectivo de Cartoneros de la Ciudad de México.