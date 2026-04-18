Liban : Macron annonce la mort du sergent-chef Florian Montorio

Un militaire français engagé au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a été tué samedi 18 avril 2026 dans le sud du pays, lors d’une attaque visant une unité de Casques bleus. Le président Emmanuel Macron a également fait état de trois soldats blessés dans cette opération.

Selon le chef de l’État, le sergent-chef Florian Montorio, appartenant au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, a perdu la vie au cours d’une mission sur le terrain. Dans un message publié sur le réseau social X, il précise que l’attaque visait un contingent de la FINUL déployé dans une zone du sud du Liban marquée par des combats récents.

Une attaque attribuée au Hezbollah

Dans cette même déclaration, Emmanuel Macron indique que « tout laisse à penser » que la responsabilité de l’attaque incombe au Hezbollah. Cette hypothèse n’a pas, à ce stade, fait l’objet d’une confirmation indépendante.

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Les circonstances précises ont été détaillées par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Selon elle, le militaire français participait à une mission d’ouverture d’itinéraire en direction d’un poste isolé de la FINUL lorsque son unité a été prise dans une embuscade à courte distance. Touché par un tir direct d’arme légère, il n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention de ses camarades.

« Le sergent-chef Florian Montorio du 17e régiment du génie parachutiste est mort pour la France dans la région de Deir-Kifa au Liban. Depuis 18 ans, il s’était engagé avec force et détermination à servir son pays, à défendre la paix, à lutter contre le terrorisme, à protéger ses compatriotes. Ce matin, alors qu’il était en mission d’ouverture d’itinéraire vers un poste de la FINUL isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone, il a été pris dans une embuscade par un groupe armé à très courte distance. Touché immédiatement par un tir direct à l’arme légère, il est relevé sous le feu par ses camarades, qui ne parviennent pas à le réanimer. Sous-officier expérimenté, déjà déployé plusieurs fois en opération, le sergent-chef Florian Montorio inspire le respect et l’admiration par son parcours, sa personnalité, son courage. Aujourd’hui, la Nation s’incline devant la mémoire d’un de ses fils qui a donné sa vie pour elle . Mes pensées vont à sa compagne, à ses enfants, à ses proches et à ses frères d’armes. La France n’oubliera pas.« , a écrit la ministre des Armées Catherine Vautrin.

Une mission exposée dans une zone instable

Les soldats français déployés au Liban opèrent dans le cadre d’une mission de maintien de la paix instaurée par les Nations unies depuis 1978. La France figure parmi les principaux contributeurs de la FINUL, avec plusieurs centaines de militaires engagés dans le sud du pays.

Cette zone reste marquée par des affrontements réguliers entre l’armée israélienne et le Hezbollah, notamment le long de la frontière. Ces échanges de tirs, qui se sont intensifiés ces derniers mois, exposent les contingents internationaux à des risques élevés, notamment lors des patrouilles ou des opérations logistiques.

La mission de la FINUL consiste notamment à surveiller la cessation des hostilités, accompagner les forces armées libanaises et sécuriser la zone au sud du fleuve Litani. Les autorités françaises n’ont pas, à ce stade, précisé si des mesures supplémentaires de sécurité ou un ajustement du dispositif militaire étaient envisagés à la suite de cette attaque.