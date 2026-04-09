Ligue des Champions : Doué rejoint Mbappé dans l'histoire des phases à élimination directe

Désiré Doué, ailier du Paris Saint-Germain, a inscrit son septième but en phase à élimination directe de Ligue des Champions lors du quart de finale aller face à Liverpool, mercredi 8 avril 2026 au Parc des Princes. À 20 ans, le Français égale ainsi le total établi par Kylian Mbappé avant le même âge dans la compétition, selon les données publiées par Stats Foot.

Le but, marqué dès la 11e minute d’une frappe enroulée déviée par Ryan Gravenberch, a lancé une victoire 2-0 du PSG. Le club parisien aborde le match retour à Anfield, prévu le 15 avril, avec une option sérieuse pour les demi-finales.

Le sixième joueur le plus jeune à 10 buts en C1

Ce but a également porté le total de Doué à dix réalisations en Ligue des Champions toutes phases confondues. Selon OptaJean, il est devenu à 20 ans et 309 jours le sixième joueur le plus jeune à franchir ce cap dans l’histoire de la compétition. Lamine Yamal, Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham et Karim Benzema le précèdent dans ce classement.

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Né le 3 juin 2005 à Angers, Doué avait rejoint le PSG à l’été 2024 en provenance du Stade rennais pour 50 millions d’euros. Dès sa première saison, il avait été nommé homme du match de la finale remportée 5-0 face à l’Inter Milan, avec un doublé et une passe décisive à son actif.

Une efficacité confirmée en phase finale

La particularité de son bilan réside dans la répartition de ses buts : sept des dix ont été inscrits lors de matchs à élimination directe, soit le ratio le plus élevé parmi les joueurs ayant atteint ce total avant 21 ans dans la compétition. Stats Foot précise que Doué égale Mbappé sur cette statistique spécifique, et qu’il peut en devenir le seul détenteur dès le match retour à Liverpool.

Le PSG se déplacera à Anfield le 15 avril pour le quart de finale retour, avec l’avantage du score et la possibilité pour Doué de s’approprier seul un record jusqu’ici partagé.