Ligue des champions : Mbappé dans les pas de Messi et Ronaldo après son 14e but de la saison

Kylian Mbappé a inscrit son 14e but de la saison 2025-2026 en Ligue des champions de l’UEFA lors de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich (2-1), mardi, en quart de finale aller. L’attaquant français a permis à son équipe de rester en course avant le match retour en Allemagne.

Cette réalisation, intervenue à la 74e minute, porte le total de Mbappé à 14 buts dans la compétition cette saison. Selon les statistiques de l’UEFA, ce seuil n’a été atteint qu’à de rares reprises dans l’histoire du tournoi. Le capitaine de l’équipe de France rejoint ainsi un groupe de buteurs ayant marqué une campagne européenne.

Les références historiques des grandes saisons européennes

Parmi les joueurs ayant atteint ou dépassé ce total figurent Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, mais aussi Robert Lewandowski et Karim Benzema. L’Italien José Altafini figure également dans cette liste.

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Le record sur une seule saison reste détenu par Cristiano Ronaldo avec 17 buts inscrits lors de l’édition 2013-2014. Mbappé n’est plus qu’à trois unités de cette marque, alors que la phase finale entre dans sa dernière ligne droite.

Un rôle déterminant dans les phases à élimination directe

Le but inscrit face au Bayern Munich maintient les chances du Real Madrid dans cette double confrontation. Dans ce type de rencontres, où les occasions sont limitées, la capacité à convertir rapidement devient décisive.

Depuis son premier but en Ligue des champions contre Manchester City il y a près de dix ans, Mbappé a progressivement renforcé son efficacité sur la scène européenne. Son total actuel double celui de la saison précédente, confirmant sa place centrale dans l’attaque madrilène.

Les précédents vainqueurs de la compétition se sont souvent appuyés sur un buteur dominant lors des phases finales. Les performances de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid ou celles de Lionel Messi avec le FC Barcelone illustrent ce schéma récurrent.

Le match retour entre le Bayern Munich et le Real Madrid se disputera à l’Allianz Arena, où Mbappé aura l’occasion de se rapprocher davantage du record historique.