Lionel Messi : Harry Kane peut-il battre son record de 73 buts en une saison ?

Harry Kane compte 58 buts et 6 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayern Munich. L’international anglais se rapproche d’un territoire statistique que seul Lionel Messi a jamais atteint dans l’histoire du football de club.

73 buts, un record vieux de treize ans

La saison 2011-2012 reste la référence absolue en matière de production offensive individuelle. Sous les ordres de Pep Guardiola, Lionel Messi avait inscrit 73 buts en matchs officiels avec le FC Barcelone — 50 en Liga, 14 en Ligue des Champions, 3 en Coupe du Roi, 3 en Supercoupe d’Espagne, et 3 autres répartis entre la Supercoupe d’Europe et le Mondial des clubs. Un total jamais approché depuis par aucun joueur évoluant dans un club professionnel. À ce stade de la saison, Kane accuse un retard de 15 buts sur ce repère historique.

Un calendrier encore chargé qui garde la question ouverte

Auteur d’un but samedi 25 avril lors de la victoire du Bayern Munich contre Mainz (4-3) en Bundesliga, Harry Kane a disputé cette saison 28 matchs de championnat, 11 en Ligue des Champions, 6 en DFB-Pokal — compétition dont il a inscrit 7 buts en 5 rencontres pour qualifier son équipe en finale — et 5 lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Avec 112 sélections et 78 buts en équipe d’Angleterre, l’attaquant de 31 ans s’est imposé depuis son arrivée à Munich à l’été 2023 comme l’un des buteurs les plus prolifiques d’Europe.

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Si le Bayern parvient à éliminer le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions et à atteindre la finale, Kane pourrait disputer entre cinq et six matchs supplémentaires. Atteindre 73 buts imposerait alors de marquer 15 fois en autant de rencontres, soit une moyenne supérieure à deux buts par match sur la ligne droite finale. La finale de la DFB-Pokal, contre Fribourg, constitue l’autre échéance au programme du Bayern d’ici la fin de saison.