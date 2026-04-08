« L'Iran a supplié pour ce cessez-le-feu » : Hegseth tourne en dérision Téhéran

Le secrétaire à la Guerre américain Pete Hegseth a déclaré, mercredi 8 avril 2026 depuis le Pentagone, que les États-Unis avaient remporté une victoire militaire décisive contre l’Iran, au lendemain d’un cessez-le-feu de deux semaines annoncé par le président Donald Trump après quarante jours de frappes conjointes américano-israéliennes. Hegseth a qualifié l’Opération Epic Fury d’« écrasante victoire historique sur le champ de bataille » et affirmé que Téhéran n’avait eu d’autre choix que de négocier.

Lors de la conférence de presse commune avec le général Dan Caine, président des chefs d’état-major interarmées, Hegseth a estimé que Téhéran avait été contraint à la table des négociations par la pression militaire exercée par Washington. « L’Iran a supplié pour ce cessez-le-feu, et nous le savons tous », a-t-il déclaré, précisant que la menace de Trump de détruire les infrastructures énergétiques iraniennes avait été déterminante. Le général Caine a chiffré le bilan opérationnel : plus de 13 000 cibles frappées, 80 % des systèmes de défense aérienne iraniens détruits, 90 % des usines d’armement rasées, et la quasi-totalité de la marine iranienne coulée.

Un accord sous conditions sur le nucléaire

Le cessez-le-feu, négocié par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz sous supervision des forces armées iraniennes pour une durée de deux semaines, le temps de finaliser un accord plus large. Sur la question nucléaire, Hegseth a posé une exigence non négociable : l’Iran devra remettre son uranium enrichi aux États-Unis ou « ils le prendront ». Trump a indiqué sur Truth Social avoir reçu une proposition en dix points de Téhéran, qu’il a jugée « exploitable comme base de négociation ».

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Treize soldats américains tués depuis le 28 février

Le général Caine a rendu hommage aux 13 militaires américains morts depuis le lancement de l’opération le 28 février 2026, et précisé que 290 autres avaient été blessés. Il a réaffirmé que les forces américaines restaient en posture de frappe si l’Iran venait à violer les termes du cessez-le-feu. Le Comité international de la Croix-Rouge avait estimé lundi que les menaces américaines contre les infrastructures civiles et les sites nucléaires étaient « indéfendables » au regard du droit international humanitaire.

La période de deux semaines accordée expire le 22 avril 2026, date à laquelle un accord définitif devra avoir été conclu ou les négociations formellement engagées.