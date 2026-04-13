L'Iran prend la défense du pape Léon XIV après les attaques de Trump

Le président iranien Masoud Pezeshkian a publiquement pris la défense du pape Léon XIV dimanche 13 avril, quelques heures après les attaques du président américain Donald Trump contre le pontife sur Truth Social. Dans un message posté sur X, Pezeshkian a déclaré condamner « l’insulte faite à Sa Sainteté au nom du grand peuple iranien », ajoutant que « la profanation de Jésus, prophète de paix et de fraternité, n’est acceptable pour aucun homme libre ».

Le message du président iranien fait directement écho aux critiques formulées par Trump dans un long post publié le même jour, dans lequel il qualifiait Léon XIV de « faible » et de « néfaste pour la politique étrangère », lui reprochant ses appels répétés à la négociation sur le conflit en Iran.

La prise de position de Pezeshkian intervient à un moment diplomatique particulièrement sensible : Washington et Téhéran négocient actuellement un accord de paix à Islamabad, sous médiation pakistanaise, dans le cadre d’un cessez-le-feu fragile entré en vigueur après plusieurs semaines de frappes américano-israéliennes. Le pape, de son côté, entame lundi un voyage de onze jours en Afrique.