Loi Yadan: à quoi s'attendre après le rejet du projet de loi en France ?

Le 16 avril 2026, à Paris, le groupe Renaissance, soutien du gouvernement en place, a annoncé le retrait de la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan alors que celle-ci devait être étudiée quelques heures plus tard, par les députés, au sein de l’Assemblée nationale. Pour rappel, ce texte visait à lutter contre certaines formes d’antisémitisme.

La raison de ce retrait ? Le gouvernement a indiqué envisager un projet de loi reprenant ces mesures. Un texte qui a suscité énormément de débats, alors même qu’il en était encore au stade de simple “projet”. Des élus, notamment de gauche, avaient annoncé leur intention d’utiliser des outils parlementaires pour bloquer son adoption. Face à ces risques de blocage, la majorité a choisi de suspendre l’examen.

Un texte critiqué, pointé du doigt pour son aspect « flou »

Mais pourquoi de telles tensions ? Tout simplement parce que ce texte introduisait de sérieuses incertitudes juridiques. Celles-ci concernaient notamment la définition retenue de “antisémitisme”. Certains juristes et universitaires la jugeaient floue. D’autres voix se sont élevées, en criant à l’atteinte à la liberté d’expression.

Publicité

Dans le même temps, une pétition a été lancée afin de réclamer le retrait du texte. Plus de 700 000 signatures ont été recueillies. Les opposants à ce texte ont salué une décision qu’ils considèrent comme un recul, tandis que la majorité insiste sur la poursuite du travail législatif… car le gouvernement va reprendre les dispositions évoquées initialement dans un nouveau projet de loi.

Le gouvernement ne lâche pas l’affaire et reviendra avec un nouveau projet

L’exécutif évoque une possible présentation au Sénat dans les prochaines semaines, sans calendrier confirmé à ce stade. Nous n’en savons cependant pas davantage sur ce nouveau projet, ni sur la substance même qu’aura le texte. Seule certitude, ce projet de loi aura au moins le mérite de relancer le débat entre tous les acteurs politiques sur un sujet hautement sensible actuellement.