L’Ukraine veut que les USA appliquent à la Russie la même fermeté qu’au Moyen-Orient

L’Ukraine a appelé mercredi 8 avril les États-Unis à afficher envers la Russie la même fermeté que celle revendiquée par Washington dans le dossier iranien. Cette prise de position est intervenue quelques heures après l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a formulé cette demande dans un message publié sur X. « La fermeté américaine porte ses fruits », a-t-il écrit, avant d’estimer qu’il fallait désormais contraindre Moscou à accepter un cessez-le-feu et à mettre fin à la guerre déclenchée contre l’Ukraine. Kiev place ainsi Washington face à un argument diplomatique simple : si la pression a permis une désescalade au Moyen-Orient, elle devrait aussi être mobilisée sur le front ukrainien.

« Nous saluons l’accord conclu entre le président Trump et le régime iranien pour le déblocage du détroit d’Ormuz et le cessez-le-feu, ainsi que les efforts de médiation du Pakistan. La fermeté américaine porte ses fruits. Nous pensons qu’il est temps de faire preuve d’une fermeté suffisante pour contraindre Moscou à cesser le feu et à mettre fin à sa guerre contre l’Ukraine« , a écrit l’officiel ukrainien sur X.

Kiev remet la question d’une trêve sur la table

La déclaration d’Andriï Sybiga intervient alors que les autorités ukrainiennes multiplient depuis plusieurs jours les signaux en faveur d’un arrêt limité des frappes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment proposé une pause réciproque sur les attaques visant les infrastructures énergétiques à l’approche de la Pâques orthodoxe.

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Cette ligne permet à Kiev de se présenter comme disposé à tester une désescalade, tout en renvoyant à Moscou la responsabilité d’un éventuel blocage. L’Ukraine cherche aussi à maintenir le dossier russe au premier plan diplomatique au moment où la séquence moyen-orientale monopolise une partie de l’attention internationale.

Une demande adressée directement à Washington

Le message ukrainien vise d’abord l’administration américaine. Depuis plusieurs mois, les États-Unis tentent d’obtenir une réduction des hostilités entre Kiev et Moscou, sans parvenir à imposer un arrêt général des combats. Dans ce contexte, la sortie de Sybiga traduit une impatience croissante côté ukrainien face à l’absence de percée sur un cessez-le-feu global.

L’argument avancé par Kiev repose aussi sur le timing. L’accord entre Washington et Téhéran a été conclu à l’issue d’un bras de fer diplomatique particulièrement tendu, présenté ensuite par Donald Trump comme un succès américain. Pour les autorités ukrainiennes, ce précédent doit désormais servir de levier dans les échanges avec la Russie.

Une séquence diplomatique encore fragile

L’annonce de la trêve américano-iranienne reste toutefois entourée de prudence. Il s’agit d’une suspension de deux semaines, pensée comme une fenêtre de négociation plus que comme un règlement définitif. Pour Kiev, l’enjeu immédiat est donc de transformer ce moment diplomatique en pression politique sur Moscou. A ce stade, aucun engagement nouveau du Kremlin en faveur d’un cessez-le-feu n’avait encore été annoncé mercredi 8 avril.