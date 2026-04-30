Madagascar – France : entre tensions et apaisement, le choix du dialogue

Les présidents malgache et français, Michaël Randrianirina et Emmanuel Macron, se sont entretenus par téléphone mercredi 29 avril, au lendemain d’un incident diplomatique survenu à Antananarivo. Selon un communiqué de la présidence malgache, cet échange intervient après la déclaration « persona non grata » d’un agent de l’ambassade de France.

Les deux chefs d’État ont évoqué cet épisode, qualifié d’« acte isolé » dans le communiqué officiel. Le président malgache a rappelé que la décision prise par son pays relevait de l’exercice de la souveraineté nationale et qu’elle était conforme aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui encadre notamment le statut des agents diplomatiques et permet à un État d’en demander le départ sans justification formelle.

Une expulsion à l’origine de la tension

La crise s’est ouverte mardi avec la décision des autorités malgaches de déclarer persona non grata un agent diplomatique français en poste à Antananarivo. Dans la foulée, l’ambassadeur de France, Arnaud Guillois, a été convoqué au Ministère malgache des Affaires étrangères.

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En réponse, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires de l’ambassade de Madagascar à Paris. Le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, a indiqué que la France « rejetait catégoriquement toute accusation de déstabilisation du régime de la Refondation », exprimant ainsi la position officielle de Paris face aux motifs avancés.

Un dialogue maintenu entre les deux capitales

Malgré cet épisode, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de préserver les relations bilatérales. Le communiqué de la présidence malgache souligne que Madagascar et la France entendent poursuivre leur coopération et maintenir un cadre d’échanges fondé sur la confiance.

Les expulsions de diplomates constituent un levier fréquemment utilisé dans les relations internationales pour signaler un différend sans rompre les liens entre États. Ce type de mesure, prévu par le droit international, est généralement suivi de contacts au plus haut niveau afin de contenir les tensions.

L’entretien téléphonique entre les deux présidents marque ainsi une tentative de stabilisation rapide de la situation, alors que les deux pays affichent leur intention de ne pas laisser cet incident affecter durablement leur partenariat.