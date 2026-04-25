Mali : L'armée réagit après des tirs et explosions signalés à Kati ce samedi 25 avril 2026

Des explosions suivies de tirs nourris ont été entendues tôt dans la matinée du samedi 25 avril à Kati, localité située à proximité de Bamako et abritant une importante base militaire. Selon l’agence Reuters, des soldats ont été déployés dans la zone et plusieurs axes routiers ont été bloqués. L’armée a réagit depuis peu à travers un communiqué sur sa page Facebook.

Réaction de l’armée

Un témoin cité par Reuters évoque « deux fortes explosions » survenues aux abords du principal camp militaire, sans qu’il soit possible, à ce stade, d’en déterminer l’origine. « L’État-Major Général des Armées informe l’opinion nationale que des groupes armés terroristes, non encore identifiés, ont pris pour cibles tôt ce matin du 25 Avril 2026, certains points et casernes de la capitale et de l’intérieur« , lit-on sur la page Facebook des FAMA. Des tirs auraient également été entendus dans d’autres localités du pays. D’après RFI, des détonations ont été rapportées à Gao, dans le nord, ainsi qu’à Sévaré, au centre du Mali.

Kati, un site stratégique sous surveillance

Située à une quinzaine de kilomètres de la capitale, Kati constitue un point névralgique de l’appareil sécuritaire malien. La localité abrite notamment la résidence du chef de l’État, le général Assimi Goïta, arrivé au pouvoir à la suite des événements politiques de 2020 et 2021.

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Des incidents impliquant des tirs ou des mouvements inhabituels y ont déjà été signalés par le passé, dans des situations liées soit à des alertes sécuritaires, soit à des tensions internes au sein des forces armées. Ce caractère sensible explique l’attention particulière portée aux événements survenus ce samedi.

Dans le nord du pays, notamment à Gao, les forces maliennes sont régulièrement confrontées à des attaques de groupes armés actifs dans la région depuis plusieurs années, ce qui entretient un climat d’instabilité sécuritaire. En l’absence de communication officielle, les circonstances exactes des explosions et tirs entendus à Kati et dans les autres localités restaient inconnues samedi en fin de matinée.