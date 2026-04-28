Mali : Goïta reçoit l'ambassadeur russe Gromyko selon la présidence

Le président de la Transition malienne, le général Assimi Goïta, a reçu en audience ce mardi 28 avril 2026 l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, au palais de Koulouba. Il s’agit de sa première apparition publique depuis les attaques coordonnées du 25 avril, au cours desquelles le chef de la junte n’avait ni été vu ni pris la parole, alimentant de nombreuses spéculations sur son sort.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont évoqué la situation actuelle et les relations de partenariat entre Bamako et Moscou. Gromyko a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international, en évoquant l’action conjointe des forces armées maliennes et russes.

Les attaques du 25 avril, menées par les rebelles touareg du FLA et les jihadistes du JNIM, ont fait au moins 23 morts et se sont soldées par la perte de la ville clef de Kidal. Elles ont également coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Camara, tué dans l’explosion d’un véhicule piégé à son domicile de Kati.