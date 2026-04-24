Mali : la Russie libère deux otages du JNIM détenus depuis près d'un an

Deux géologues détenus depuis juillet 2024 par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ont été libérés le 21 avril 2026 sur le territoire malien. Le ministère russe de la Défense a annoncé que l’opération avait été conduite par l’Africa Corps, la force paramilitaire russe déployée au Sahel.

Les deux hommes sont Oleg Gret, citoyen russe né en 1962, et Yuriy Yorov, citoyen ukrainien né en 1970. Tous deux travaillaient pour une société russe de prospection géologique dont le nom n’a pas été communiqué. Leur enlèvement avait eu lieu dans le sud-ouest du Niger, lors d’une attaque jihadiste contre leur groupe de travail. En août 2024, le JNIM avait diffusé une vidéo de demande de rançon sur l’un de ses canaux de communication, rendant publique leur captivité.

Une libération revendiquée par Moscou

Moscou a présenté l’opération comme une intervention militaire. Dans une vidéo diffusée par l’agence de presse russe TASS, Yuriy Yorov a indiqué que l’extraction avait duré moins d’une heure et salué le professionnalisme des soldats intervenus.

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Rapatriement à Moscou pour soins

À leur libération, les deux géologues présentaient de nombreuses pathologies et un épuisement physique sévère, selon le ministère russe de la Défense. Ils ont été évacués par avion militaire vers Moscou pour y recevoir des soins. Interrogés sur leurs intentions, les deux hommes ont indiqué vouloir reprendre leur activité en Afrique après leur rétablissement.

Selon le ministère russe de la Défense, il s’agit de la première opération par laquelle la Russie libère des otages civils au Sahel. Le JNIM, affilié à Al-Qaïda, demeure actif au Mali, au Niger et au Burkina Faso, où plusieurs ressortissants étrangers sont encore portés disparus ou retenus en captivité.