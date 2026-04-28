Mali : l'ambassade américaine appelle ses ressortissants à ne pas quitter leur domicile à Bamako

L’ambassade des États-Unis à Bamako a publié plusieurs alertes de sécurité depuis le 25 avril, appelant ses ressortissants à rester confinés chez eux, à rester vigilants, à suivre l’actualité locale et à éviter les zones où des opérations sécuritaires pourraient être en cours. La mission diplomatique a également signalé des rapports faisant état de mouvements terroristes dans la capitale, ainsi que des fermetures forcées d’établissements scolaires.

Le 25 avril, des militants islamistes et des séparatistes ont lancé plusieurs attaques coordonnées à Bamako et dans d’autres villes du pays, dont des tirs et des explosions signalés à proximité de la base militaire de Kati et de l’aéroport international Modibo Keïta. Ces attaques, revendiquées par le JNIM — affilié à Al-Qaïda — et le Front de libération de l’Azawad(FLA), sont les plus importantes au Mali depuis 2012.

Un couvre-feu de 21h00 à 06h00 a été instauré dans le district de Bamako jusqu’au matin du 28 avril, et l’ambassade américaine a exhorté ses ressortissants à se conformer strictement à cette mesure. Des mercenaires russes de l’Africa Corps auraient combattu aux côtés des forces maliennes à plusieurs endroits, dont la capitale. La situation demeure tendue, trois jours après le début des hostilités.

Publicité