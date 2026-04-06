Mbappé au Real Madrid : les critiques reprennent comme au PSG

Kylian Mbappé a quitté le terrain de Son Moix samedi 5 avril sans saluer les supporters du Real Madrid, après la défaite des Merengues face au RCD Majorque (1-2) lors de la 30e journée de Liga. Titulaire pour la première fois depuis plus d’un mois, l’attaquant français n’a transformé aucune des trois occasions franches qui se sont présentées à lui, face à un Leo Román auteur de cinq arrêts décisifs.

Une défaite qui rouvre un dossier familier

La contre-performance a immédiatement relancé les critiques de la presse espagnole sur l’intégration collective du joueur au sein du club madrilène. Le chroniqueur Tomás Roncero, dans le quotidien AS, a résumé le sentiment dominant : « Je ne le vois pas se rebeller. Je ne l’entends pas dire « je suis là », comme le faisait Cristiano. » Le présentateur Josep Pedrerol, sur le plateau d’El Chiringuito, a demandé à l’entraîneur Álvaro Arbeloa de recadrer le joueur sur son implication défensive, en référence explicite au discours tenu par Luis Enrique lors de la dernière saison de Mbappé au PSG. L’ancien international gallois Gareth Bale a, de son côté, estimé que le Real Madrid évoluait avec plus de fluidité en l’absence du numéro 10.

Des reproches identiques à ceux formulés à Paris

Ces mises en cause reproduisent point par point celles que la presse française avait formulées entre 2022 et 2024. L’ancien défenseur et directeur sportif du PSG Alain Roche avait alors qualifié son comportement d’« trop individualiste », tandis que le consultant Jérôme Rothen avait affirmé sur RMC Sport que tout ce que Mbappé montrait en équipe de France « n’avait pas été vu de la saison » au PSG. Lors du dernier Classique disputé à Marseille en avril 2024, sa sortie avait provoqué une polémique similaire sur son attitude en dehors des périodes où il est décisif. La séquence commune aux deux clubs — critiques sur le repli défensif, incompatibilité avec un coéquipier de profil similaire, reproches sur le leadership dans les défaites — distingue néanmoins une différence de contexte : à Paris, la crise avait débouché sur une rupture institutionnelle avec la direction du club. À Madrid, les critiques restent pour l’instant cantonnées à la sphère médiatique.

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Le Bayern Munich comme test immédiat

Le Real Madrid, désormais à sept points du FC Barcelone à huit journées de la fin de la Liga, reçoit le Bayern Munichmercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. La rencontre constitue pour Mbappé, meilleur buteur de Liga avec 23 buts, la première occasion concrète de clore le débat sur le terrain.