Mbappé au Real Madrid : un site de supporters au message ambigu sème le trouble

Une frange de supporters du Real Madrid a lancé ces derniers jours le site mbappe2029.com, une plateforme entièrement consacrée à Kylian Mbappé et à son contrat avec le club espagnol. Le portail affiche un compte à rebours en temps réel jusqu’au 30 juin 2029, date d’échéance du contrat de l’international français avec les Merengues.

Un site aux deux lectures possibles

Au-delà du décompte, la plateforme intègre une calculatrice actualisée en continu estimant le coût total de Mbappé pour le club depuis son arrivée à l’été 2024. Si la plupart des médias sportifs internationaux, dont Goal.com, présentent le site comme l’expression d’une hostilité d’une partie de la fanbase envers l’attaquant, d’autres analyses y voient une forme de pression pour inciter la direction à prolonger son contrat au-delà de 2029. Le site ne comporte aucun message explicite tranchant entre les deux lectures.

Une contestation qui surgit après une défaite

L’initiative émerge après une défaite du Real Madrid, battu 2-1 sur le terrain du Real Majorque lors de la 30e journée de Liga, un revers qui porte à sept points l’écart avec le FC Barcelone, leader du championnat. Mbappé figurait dans le onze titulaire. Le club doit désormais disputer son quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

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Depuis son transfert en provenance du Paris Saint-Germain, l’attaquant de 26 ans fait l’objet de critiques récurrentes d’une partie des supporters madrilènes, qui estiment ses performances collectives insuffisantes au regard de son salaire et de son statut. Son contrat court officiellement jusqu’en juin 2029.