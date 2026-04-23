Mbappé face à Muriqi : le choc final pour le titre de meilleur buteur de la Liga

À six journées de la fin de la saison 2025-2026 de Liga, Kylian Mbappé (Real Madrid) mène la course au trophée Pichichi avec 24 buts, suivi de près par Vedat Muriqi (Majorque) et ses 21 réalisations. L’attaquant kosovar, révélation du championnat espagnol cette saison, est le principal rival du Français dans la bataille pour le titre de meilleur buteur.

Un duel inattendu dans la dernière ligne droite

La saison passée, c’est Mbappé lui-même qui avait remporté le Pichichi pour sa première année au Real Madrid, avec 31 buts inscrits en Liga — un total qui l’avait placé dans une catégorie rarissime : seuls trois joueurs dans toute l’histoire de la compétition avaient réussi à dépasser la barre des 30 buts lors d’une première saison en Espagne, à savoir Ronaldo Nazário (34 buts en 1996-97 avec Barcelone), Pruden Sanchez (33 buts en 1940-41 avec l’Atlético) et Romario (30 buts en 1993-94 avec Barcelone). Cette saison, le champion en titre du classement des buteurs repart avec une nouvelle cible dans le dos.

Muriqi, 32 ans, a construit son bilan au fil de performances régulières avec Majorque. L’attaquant kosovar est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Majorque en Liga, dépassant les 54 buts de Samuel Eto’o sous le maillot du club baléare. Son but victorieux contre le Real Madrid lors de la 30e journée — un résultat 2-1 qui a contribué à porter l’avance du FC Barcelone à sept points en tête du classement — a montré son influence au-delà de la seule course individuelle.

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Un classement collectif aux multiples enjeux

Le FC Barcelone, leader avec 82 points après 32 journées, devance le Real Madrid (73 pts) de neuf longueurs, tandis que Villarreal et l’Atlético de Madrid se disputent la troisième place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. En bas du tableau, Levante et Oviedo occupent les deux places de relégation directe, Elche étant barragiste. Derrière Mbappé et Muriqi dans la course aux buts, Lamine Yamal (Barcelone) pointe à la troisième place avec 16 réalisations, mais sa saison est d’ores et déjà terminée sur blessure, l’empêchant de revenir dans la course.

Les six journées restantes, qui s’étaleront jusqu’à fin mai 2026, décideront simultanément du titre, du maintien, des qualifications européennes et du nom du prochain Pichichi.